A maior greve de sempre
Em 1973, 65% dos trabalhadores estavam sindicalizados, em 2020 eram apenas 14%.
Muito mal deve andar este governo de Luís Montenegro. Não tenho memória de uma greve tão geral como a de ontem, dia 4 de junho, uma quinta-feira.
Acordei cedo, como é hábito. As ruas desertas contrastavam com o bulício do dia anterior, 3 de junho.
– Ninguém na rua, um sucesso esta greve.
– Não será por causa do preço dos combustíveis?
– Já há muitos de férias, está bom tempo no Algarve.
– Sim, as praias têm estado cheias, ontem e hoje vê-se muita gente a banhos. Vi na televisão.
– Mas hoje é dia de greve, as pessoas não vão para a praia em dia de greve.
– Diz que sim, que vão, vão todos contestar a orientação da APA sobre as zonas de onde se pode pôr um chapéu de sol.
– Bom motivo para uma greve, querem privatizar tudo para ajudar os ricos.
– Vale sempre a pena lutar por um lugar ao sol.
– Sim, na falta de melhor.
– Os sindicatos ainda têm muita força.
– Treta, em 1973, 65% dos trabalhadores estavam sindicalizados, em 2020 eram apenas 14%. E a maioria são funcionários públicos ou trabalham nas empresas de transportes.
– Mentira. Os sindicatos têm muita força, sim senhor, e agora os traidores da UGT falharam, como é costume.
– A UGT é pior do que a CIP.
– Não, a CIP é correia de transmissão do Governo.
– Isso é a CGTP, mas dos camaradas comunistas.
– Mas há mais sindicalizados na CGTP que militantes ou votantes no PCP, isso assim já não faz sentido.
– O tango pede sempre dois.
-Lembras-te daquela letra, do Kurt Weil, numa versão cantada pela Ute Lemper e pelo Neil Hannon?
– Lembro, muito bem: “I got the brain, and she supplied the breast”.
– Estes também parecem a dupla perfeita, sendo que aqui quem tem os miolos é o Comité Central.
– Alto lá, não vamos começar a falar de prostitutas ou prostitutos.
– Eu cá gosto de políticos postiços, são os mais genuínos, são verdadeiros, não se armam em puros.
– Olha lá, mas então como é que explicas o sucesso deste dia de greve?
– Sim, é impressionante como os camaradas da CGTP, e do PC, conseguiram parar o país numa quinta-feira. O PCP que vale apenas uns milhares de votos…
– O dia 4 de junho vai ficar na história. Nem o FMI e a troika conseguiram mobilizar tanta gente.
– O Montenegro está tramado.
– Pois está, tem os comunistas, e o Chega, à perna.
– A diferença é que os comunistas são mais confiáveis.
– Não sei, o Passos não deve achar isso.
– O Passos é um patriota, não quer poder, não quer nada, mas deviam ouvi-lo mais, ele é um grande reformista!
– Sim, as reformas foram todas cortadas no tempo dele.
– Achas que nos servem mais uma imperial e uns amendoins?
– Acho que sim, agora pagas tu.
– Esta é a última, amanhã pego cedo. Gosto destes dias de greve. Um gajo trabalha menos.
– Trabalhar? Népias, amanhã faço ponte.
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