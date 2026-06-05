A maior greve de sempre

Em 1973, 65% dos trabalhadores estavam sindicalizados, em 2020 eram apenas 14%.

Muito mal deve andar este governo de Luís Montenegro. Não tenho memória de uma greve tão geral como a de ontem, dia 4 de junho, uma quinta-feira.

Acordei cedo, como é hábito. As ruas desertas contrastavam com o bulício do dia anterior, 3 de junho.

– Ninguém na rua, um sucesso esta greve.

– Não será por causa do preço dos combustíveis?

– Já há muitos de férias, está bom tempo no Algarve.

– Sim, as praias têm estado cheias, ontem e hoje vê-se muita gente a banhos. Vi na televisão.

– Mas hoje é dia de greve, as pessoas não vão para a praia em dia de greve.

– Diz que sim, que vão, vão todos contestar a orientação da APA sobre as zonas de onde se pode pôr um chapéu de sol.

– Bom motivo para uma greve, querem privatizar tudo para ajudar os ricos.

– Vale sempre a pena lutar por um lugar ao sol.

– Sim, na falta de melhor.

– Os sindicatos ainda têm muita força.

– Treta, em 1973, 65% dos trabalhadores estavam sindicalizados, em 2020 eram apenas 14%. E a maioria são funcionários públicos ou trabalham nas empresas de transportes.

– Mentira. Os sindicatos têm muita força, sim senhor, e agora os traidores da UGT falharam, como é costume.

– A UGT é pior do que a CIP.

– Não, a CIP é correia de transmissão do Governo.

– Isso é a CGTP, mas dos camaradas comunistas.

– Mas há mais sindicalizados na CGTP que militantes ou votantes no PCP, isso assim já não faz sentido.

– O tango pede sempre dois.

-Lembras-te daquela letra, do Kurt Weil, numa versão cantada pela Ute Lemper e pelo Neil Hannon?

– Lembro, muito bem: “I got the brain, and she supplied the breast”.

– Estes também parecem a dupla perfeita, sendo que aqui quem tem os miolos é o Comité Central.

– Alto lá, não vamos começar a falar de prostitutas ou prostitutos.

– Eu cá gosto de políticos postiços, são os mais genuínos, são verdadeiros, não se armam em puros.

– Olha lá, mas então como é que explicas o sucesso deste dia de greve?

– Sim, é impressionante como os camaradas da CGTP, e do PC, conseguiram parar o país numa quinta-feira. O PCP que vale apenas uns milhares de votos…

– O dia 4 de junho vai ficar na história. Nem o FMI e a troika conseguiram mobilizar tanta gente.

– O Montenegro está tramado.

– Pois está, tem os comunistas, e o Chega, à perna.

– A diferença é que os comunistas são mais confiáveis.

– Não sei, o Passos não deve achar isso.

– O Passos é um patriota, não quer poder, não quer nada, mas deviam ouvi-lo mais, ele é um grande reformista!

– Sim, as reformas foram todas cortadas no tempo dele.

– Achas que nos servem mais uma imperial e uns amendoins?

– Acho que sim, agora pagas tu.

– Esta é a última, amanhã pego cedo. Gosto destes dias de greve. Um gajo trabalha menos.

– Trabalhar? Népias, amanhã faço ponte.