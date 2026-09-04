A maior revolução do trabalho não é de IA, mas de competências

O futuro do trabalho não dependerá apenas do que as máquinas conseguem fazer. Dependerá, sobretudo, do que nós formos capazes de aprender a fazer melhor.

Há um erro recorrente quando se debate o futuro do trabalho: tratar a disrupção tecnológica como se ela fosse a grande transformação. A tecnologia é o detonador, mas o que realmente muda é a forma como as competências evoluem e passam a ser valorizadas.

Foi assim na Revolução Industrial e na Revolução Digital. Em ambas, não mudaram apenas as ferramentas utilizadas, mas também as ocupações e aquilo que era necessário saber fazer para continuar relevante.

A inteligência artificial é uma nova etapa deste processo. A diferença está no ritmo das transformações associadas a cada uma destas revoluções. Se antes se distribuíam por décadas, hoje concentram-se em poucos anos, obrigando trabalhadores, empresas, escolas e políticas públicas a responder mais depressa.

Portugal vive um contexto de baixo desemprego (5,7% em abril de 2026, segundo o INE), mas muitas empresas continuam a ter dificuldade em encontrar pessoas com as competências certas. Ter emprego disponível não significa ter o perfil preparado para o ocupar. Um estudo da CIP e da Nova SBE estimava a necessidade de requalificar entre 1,1 e 1,5 milhões de trabalhadores até 2030. A escala do desafio não cabe apenas no ensino inicial nem pode ser resolvida por formações pontuais.

O “Future of Jobs Report 2025”, do World Economic Forum, destaca o pensamento analítico, a resiliência, a criatividade e a aprendizagem ao longo da vida como competências humanas centrais difíceis de substituir.

Isto não significa demonizar a tecnologia. O problema surge quando se reduz a discussão à ferramenta e se esquece a capacidade humana de a compreender, questionar e usar com critério. Na inteligência artificial generativa, a facilidade de acesso não é o mesmo que dominá-la nem democratizar a sua utilização. O fator crítico não é apenas saber usar a ferramenta, mas sim saber pensar melhor com ela.

As profissões não estão todas a desaparecer, nem todas se transformam da mesma forma. Muitas mantêm o nome, mas mudam as tarefas, as ferramentas e as expectativas. O que antes garantia relevância durante largos anos passa a ter um ciclo de validade mais curto.

O modelo linear de carreira não desapareceu, mas já não é suficiente como referência única. Cada vez mais pessoas terão de atualizar competências, mudar de função ou redesenhar o seu percurso. A formação inicial é essencial, mas a empregabilidade dependerá também da capacidade de continuar a aprender.

Isto, por si só, é uma revolução. E esta revolução exige quatro mudanças que devem atuar de forma articulada para uma resposta conjunta. No ensino, reforçar competências transferíveis sem perder exigência técnica e científica. Nas empresas, integrar a requalificação na estratégia de talento. No Estado, dar centralidade ao reskilling, com instrumentos simples e orientados para necessidades reais. Nenhuma destas acontecerá sem a mais incómoda: a mudança individual.

Aprender deixou de ser uma fase delimitada da vida. É uma condição permanente da vida profissional.

O futuro do trabalho não dependerá apenas do que as máquinas conseguem fazer. Dependerá, sobretudo, do que nós formos capazes de aprender a fazer melhor.