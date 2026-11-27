Uma meta global não se cumpre em cimeiras. Cumpre-se em milhões de decisões individuais. E essas decisões dependem menos dos compromissos assinados em Antália do que da experiência de carregar.

A COP31 terminou em Antália sem um consenso político. Ainda assim, acredito que seria um erro confundir a dificuldade que se verificou em alcançar um acordo global com a ausência de uma direção. A eletrificação continua a ocupar um lugar central na transição energética e cerca de 80 países aderiram ao compromisso de elevar para 35% a participação da eletricidade no consumo final de energia até 2035.

A eletrificação dos transportes será determinante nesse caminho, mas uma meta global não se cumpre em cimeiras. Cumpre-se em milhões de decisões individuais, de quem compra o primeiro carro elétrico a quem decide não voltar ao combustível. E essas decisões dependem menos dos compromissos assinados em Antália do que da experiência de carregar no dia a dia. Por isso, mais do que discutir se esta transição vai acontecer, devemos discutir em que condições queremos que aconteça.

Durante vários anos, uma das principais preocupações em torno dos veículos elétricos era saber se existiria infraestrutura de carregamento suficiente para acompanhar o crescimento da utilização de carros elétricos. Essa expansão continua a ser essencial, mas a mobilidade elétrica está a entrar numa fase de maior maturidade e, com ela, surgem novas exigências. Para além de garantir que existem postos, é também necessário assegurar que carregar é simples, transparente e previsível.

A transparência dos preços é aqui um bom exemplo. Num veículo a combustão, o preço por litro está visível no posto de abastecimento e permite ao consumidor perceber facilmente quanto irá pagar. No carregamento elétrico, essa perceção nem sempre é tão imediata, já que o preço final pode depender de diferentes componentes, operadores ou condições associadas ao carregamento.

Sabendo que esta complexidade não significa que carregar um veículo elétrico seja mais caro, é importante que um condutor consiga responder a uma pergunta muito simples: quanto vou pagar?

Com o aumento da oferta e a entrada de novos intervenientes no mercado, esta questão torna-se ainda mais relevante. Mais escolha e mais concorrência são positivas, mas só criam verdadeiro valor para o consumidor quando são acompanhadas de informação clara que lhe permita compreender e comparar as diferentes opções. É algo que tenho vindo a defender também no contexto português: a complexidade do mercado não pode ser transferida para quem está simplesmente a tentar carregar o carro.

O mesmo princípio deve aplicar-se quando atravessamos fronteiras. Se nos habituámos a viajar pela Europa e a continuar a utilizar o telemóvel praticamente sem pensar no roaming, por que razão não devemos ambicionar uma experiência igualmente simples quando conduzimos um veículo elétrico?

Hoje, dependendo do país, da rede ou do operador, um condutor pode ainda encontrar aplicações, meios de pagamento e condições diferentes. Felizmente, o mercado tem evoluído e a interoperabilidade entre redes tem aumentado, mas uma Europa que quer acelerar a eletrificação dos transportes deve ambicionar mais do que garantir que é tecnicamente possível carregar noutro país. Deve procurar que essa experiência seja suficientemente simples para que o utilizador não tenha de conhecer a complexidade que existe por trás de cada carregamento.

Portugal está, aliás, a atravessar um momento particularmente relevante neste percurso, com a transição para um modelo mais aberto e liberalizado. Esta evolução poderá trazer maior concorrência, flexibilidade e diversidade de soluções, mas coloca também um desafio que considero essencial. Devemos garantir que a maior liberdade de mercado se traduz numa experiência igualmente simples para quem carrega, pois um mercado mais aberto não deve significar um mercado mais difícil de compreender.

Os grandes compromissos internacionais, como a COP31, são importantes porque dão direção e escala a uma transição que é tão necessária, mas entre uma meta definida para 2035 e a decisão de alguém comprar hoje o seu primeiro veículo elétrico existem muitas pequenas experiências que podem facilitar ou dificultar essa mudança.

Até ao fim do período de transição, temos uma oportunidade rara de desenhar o mercado a partir de quem carrega: preço final visível antes de cada carregamento, as mesmas regras de transparência para todos os operadores e uma experiência que não muda quando se atravessa uma fronteira. Não precisamos de esperar pela próxima cimeira para isso. A eletrificação não pode ficar suspensa e, sobretudo, tem de ser cada vez mais simples para quem a escolhe.