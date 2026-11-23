Esta secura e esquematismo, a lembrar os textos das plataformas de IA, não é inocente. Ela revela o demissionismo institucional que se instalou na OA, frequentemente disfarçado com o álibi do diálogo.

Os advogados portugueses já sabiam que o Bastonário João Massano e o seu Conselho Geral tinham abandonado a contestação do espúrio quadro regulatório da profissão, aprovado em 2024 pela Assembleia da República com os votos contra não só do partido que está agora no governo, mas também do Chega e até do PCP. Na verdade, apenas um partido votou a favor: o PS. Como tinha maioria absoluta no parlamento, conseguiu aprovar aquilo que o presidente do Conselho das Ordens de Advogados da Europa considerou então “um caso sem precedente na União Europeia” que podia colocar em causa “a liberdade, a segurança, a justiça e a proteção do Estado de Direito”.

Depois da sua eleição há dois anos, era de esperar que a nova direção da Ordem fizesse qualquer coisa, nos tribunais ou fora deles, para mostrar a sua oposição à reforma do PS, aliás sem paralelo na União Europeia. Eu próprio sugeri publicamente um livro branco que documentasse a irresponsabilidade da reforma, quem a fez, em que circunstâncias, quem ganhou e quem perdeu.

Decorrido um longo período de silêncio e inação, ficámos a saber recentemente o que pensa a Ordem dos Advogados sobre o quadro regulatório vigente.

O parecer nº 12/PP/2026-G, aprovado pelo Conselho Geral em 13 de julho de 2026, é um documento revelador até pela sua invulgar aridez. Onde a tradição da Ordem dos Advogados impôs, há muito, textos rigorosos, com citação de doutrina e de jurisprudência e um esforço de sistematização, este parecer limita-se a uma paráfrase quase mecânica das normas da Lei n.º 53/2015, de 11 de junho, e do artigo 212º-A do Estatuto. A linguagem é administrativa, quase notarial, e o raciocínio esgota-se na constatação do que a lei diz sem nunca perguntar o que a lei faz ao exercício da advocacia.

Esta secura e esquematismo, a lembrar os textos das plataformas de IA, não é inocente. Ela revela o demissionismo institucional que se instalou na Ordem, frequentemente disfarçado com o álibi do diálogo e da parceria ativa com o poder político.

O parecer responde fundamentalmente a uma consulta sobre a participação de sócios não profissionais nas sociedades de advogados. O documento admite que, por força da revogação do nº 2 do artigo 9° da Lei nº 53/2015, os sócios não profissionais possam ser maioritários tanto no capital como no número de votos. Em momento algum o Conselho Geral se interroga sobre a compatibilidade destas soluções com a natureza da advocacia enquanto atividade de interesse público, nem invoca a competência estatutária da Ordem para densificar, por via regulamentar, os conceitos abertos contidos na infausta legislação do PS. A Ordem limita-se a registar o facto consumado. O parecer abdica de reafirmar as competências da Ordem.

É muito revelador que o documento do Conselho Geral aponte para um tratamento quase indiferenciado das sociedades profissionais de advogados e das sociedades multidisciplinares. O texto constata que, em matéria de capital, ambas se regem pela liberdade de fixação pelas partes e pela ausência de qualquer percentagem mínima de capital profissional. Quanto aos órgãos de gestão, a diferença reduz-se à formulação residual de que deve existir pelo menos um gerente executivo advogado (nas profissionais) ou à regra de que os sócios compõem a maioria dos órgãos (nas multidisciplinares). O parecer não explora as consequências práticas desta convergência: uma sociedade profissional pode, na prática, aproximar-se tanto de uma multidisciplinar que a distinção de regimes se torna residual. O Conselho Geral descreve a aproximação dos regimes sem a criticar, como se a diluição de fronteiras entre o exercício uniprofissional da advocacia e a sua integração em estruturas multiprofissionais fosse irrelevante.

O parecer nº 12/PP/2026-G não reafirma as competências da Ordem. Também não diferencia os regimes com densidade suficiente para preservar a especificidade da advocacia. Em linguagem corrente, o Conselho Geral atirou a toalha ao chão. Desistiu. Quando o órgão dirigente mais qualificado da Ordem produz um texto desta natureza sobre uma questão que toca o núcleo da independência profissional, o sinal institucional é inequívoco: a Ordem aceita a versão mais permissiva do quadro regulatório tal como ele foi desenhado pelo legislador e renuncia a usar as suas competências para o corrigir ou densificar.

O parecer do Conselho Geral não é apenas árido. É um atestado de demissão. A Ordem, que deveria funcionar como um contra-poder (e não como “parceiro ativo”), rendeu-se ao poder político e económico.

A justiça e a independência irão, contudo, prevalecer. Nenhum parecer e nenhum conúbio conseguem apagar a missão intemporal da advocacia: a defesa incondicional da pessoa perante o Estado e perante o poder privado. Enquanto houver advogados que se recusem a desistir, a profissão continuará a existir. Não como negócio. Mas como dever.