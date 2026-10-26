A outra dimensão da formação académica

Para lá da aprendizagem diária, a comunidade 'alumni' proporciona aos alunos a oportunidade de começar já com vantagem competitiva

Há uma ideia muito difundida de que a comunidade alumni começa no dia da formatura. Até lá, o estudante pertenceria apenas à universidade; depois, passaria a integrar a rede dos antigos alunos. Mas essa fronteira é mais administrativa do que real. Uma comunidade académica torna-se verdadeiramente forte quando é um espaço intergeracional dinâmico, permitindo que quem ainda está a construir o seu percurso aprenda com quem já atravessou os mesmos corredores e contribua para uma rede que continuará a acompanhá-lo depois da conclusão do curso.

É durante a vida académica que se constroem as relações, as memórias e os valores que sustentam o sentimento de pertença. Integrar os estudantes na comunidade alumni não significa antecipar uma condição futura, mas reconhecer que já fazem parte de uma história coletiva.

O contacto com alumni cria uma ponte entre a formação académica e o mundo profissional. Ao conhecer pessoas que frequentaram o mesmo curso e seguiram percursos diferentes, o estudante encontra referências para pensar o seu caminho. Percebe que uma carreira raramente é linear, descobre novas possibilidades e compreende como os conhecimentos adquiridos podem ser aplicados fora da sala de aula.

Participar nesta comunidade permite-lhe chegar mais preparado às decisões que terá de tomar. Essa proximidade pode abrir portas a mentorias, estágios, projetos e oportunidades profissionais. Mas a verdadeira vantagem competitiva não está apenas no acesso a contactos. Está na capacidade de aprender com a experiência dos outros, fazer escolhas mais informadas e construir relações assentes na confiança e na reciprocidade. Assim, o estudante começa já a preparar o futuro, apoiado por uma rede capaz de o acompanhar nas várias etapas do seu percurso.

Esta preparação não deve, contudo, limitar a comunidade alumni a uma simples ferramenta para encontrar trabalho. Uma rede não se mede pelo número de contactos nem pelo benefício imediato de cada relação. O seu valor está na qualidade das ligações, na partilha de conhecimento e na criação de um espaço onde pedir ajuda e oferecê-la fazem parte do mesmo compromisso.

Também importa contrariar a ideia de que os alumni dão e os estudantes apenas recebem. Quem ainda está a estudar traz novas perguntas, competências e formas de olhar para o mundo, enriquecendo e trazendo novas perspetivas a quem já tem um percurso consolidado. A sua participação mantém a comunidade ligada ao presente, estimula o diálogo entre gerações e ajuda a universidade a evoluir.

A comunidade alumni não substitui a associação de estudantes, pois têm funções diferentes e complementares. Enquanto a associação representa os alunos durante a vida académica, a rede alumni aproxima gerações, tem um papel relevante num aspeto fundamental que é a aprendizagem contínua, prolongando o vínculo com a universidade para além do curso, num ciclo virtuoso que a todos beneficia.

As universidades têm aqui uma responsabilidade. Não basta contactar os estudantes no final do curso e convidá-los a aderir a uma rede que pouco conhecem. É necessário criar oportunidades de participação através de mentorias, encontros com alumni, projetos intergeracionais e conversas sobre carreiras. A pertença não se decreta no momento da graduação; cultiva-se através de experiências com significado.

A comunidade alumni começa quando cada estudante percebe que o seu percurso faz parte de algo maior, que pode aprender com quem veio antes e contribuir para quem virá depois. Formar-se não inaugura o vínculo; apenas transforma a forma de participar.