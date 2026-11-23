A pobreza é um ativo?premium
Portugal não precisa de menos Estado social. Precisa de menos orgulho em ter políticas públicas que perpetuam a pobreza.
Esta semana diz muito sobre o País e a sua incapacidade de aproveitar um momento económico e geopolítico que o favorece. Para além da boa notícia vinda da Moody’scom relação ao rating do País, a semana de discussão do Orçamento de Estado demonstrou o nível quase indigente em que se transformou este momento, onde até as touradas lá marcaram presença! Também mais uma semana em que a opinião publicada revolucionária vem erguer de novo o espantalho contra a “demanda de ultraliberalizaçãoda economia portuguesa”: agora foi São José Almeida, no Público. Fiquei atónito. Fui procurar o ultraliberal. Não o encontrei.
Encontrei, isso sim, um país com uma carga fiscal de 35,3% do PIB em 2025, que continua a subir quando este Governo prometia que desceria. Um país que nem tem a carga…
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