Esta semana diz muito sobre o País e a sua incapacidade de aproveitar um momento económico e geopolítico que o favorece. Para além da boa notícia vinda da Moody’scom relação ao rating do País, a semana de discussão do Orçamento de Estado demonstrou o nível quase indigente em que se transformou este momento, onde até as touradas lá marcaram presença! Também mais uma semana em que a opinião publicada revolucionária vem erguer de novo o espantalho contra a “demanda de ultraliberalizaçãoda economia portuguesa”: agora foi São José Almeida, no Público. Fiquei atónito. Fui procurar o ultraliberal. Não o encontrei.

Encontrei, isso sim, um país com uma carga fiscal de 35,3% do PIB em 2025, que continua a subir quando este Governo prometia que desceria. Um país que nem tem a carga…