A pobreza não se combate à porta do concessionário

Num país onde tantas famílias fazem contas à renda, à alimentação e à eletricidade, o acesso ao emprego, à escola e aos cuidados de saúde merece uma política de mobilidade exigente. Os transportes insuficientes limitam oportunidades e obrigam muitos agregados a manter um automóvel mesmo quando dificilmente conseguem pagá-lo. É um problema social real. Mas reconhecer a necessidade não dispensa discutir a resposta.

Os apoios anunciados à compra de automóveis elétricos por famílias vulneráveis e microempresas procuram conciliar proteção social e descarbonização. A intenção é compreensível. A escolha económica exige mais: demonstrar que subsidiar a…