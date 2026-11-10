A pobreza não se combate à porta do concessionário

A pobreza não se combate à porta do concessionáriopremium
O dinheiro europeu não transforma uma despesa discutível numa boa política. A prioridade deve ser reduzir os encargos de deslocação das famílias.
Num país onde tantas famílias fazem contas à renda, à alimentação e à eletricidade, o acesso ao emprego, à escola e aos cuidados de saúde merece uma política de mobilidade exigente. Os transportes insuficientes limitam oportunidades e obrigam muitos agregados a manter um automóvel mesmo quando dificilmente conseguem pagá-lo. É um problema social real. Mas reconhecer a necessidade não dispensa discutir a resposta.
Os apoios anunciados à compra de automóveis elétricos por famílias vulneráveis e microempresas procuram conciliar proteção social e descarbonização. A intenção é compreensível. A escolha económica exige mais: demonstrar que subsidiar a…
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