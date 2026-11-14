A queda de Jensen Huang dá um filme

A queda de Jensen Huang dá um filmepremium
O escândalo que derrubou Jensen Huang deixa lições sobre governo das empresas, concentração de poder e a influência das grandes tecnológicas sobre a Casa Branca.
A empresa mais valiosa do mundo, fabricante dos processadores que alimentam a revolução da inteligência artificial, acabou de perder o CEO. Se há alguém nos EUA que tinha um poder que quase ombreava com o próprio Donald Trump era Jensen Huang, agora caído em desgraça.
Nascido em Taiwan em 1963, Jensen Huang mudou-se aos nove anos com a família para os Estados Unidos, onde estudou Engenharia Eletrotécnica. Aos 30, foi um dos três fundadores da Nvidia, empresa…
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