A rua não ganha nem ganhou eleições

Há uma convicção curiosa entre os profissionais da indignação, a de que os problemas económicos se resolvem reunindo pessoas numa praça, distribuindo cartazes e exigindo que o Estado faça desaparecer a escassez. As casas são caras? Manifesta-se. Os salários são baixos? Faz-se greve. O clima preocupa? Bloqueia-se uma estrada. Infelizmente, a economia tem o inconveniente de não se deixar impressionar pelo número de manifestantes.

O acampamento no Rossio é particularmente elucidativo. Segundo o Expresso, dezenas de tendas foram instaladas por manifestantes que prometem permanecer até o Governo ceder. Um deles explicou a estratégia: "O governo disse…