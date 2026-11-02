A servidão, agora elétrica

A servidão, agora elétricapremium
Temos de parar de subsidiar virtudes estéreis e modas passageiras que servem apenas para mudar os logótipos enquanto a máquina continua emperrada.
Max Weber, numa conferência de 1919 que qualquer aspirante a ministro devia ler, descrevia a política como um lento e teimoso perfurar de tábuas duras, que exige paixão, responsabilidade e sentido de proporção. E apontava ao político um inimigo trivial e mortal: a vaidade, que o faz confundir o aplauso com o resultado. Vivemos uma saudade weberiana de quem nos aponte um caminho e o percorra com teimosia, e um excesso de políticos cheios de si, que gastam o dinheiro dos contribuintes em nome das virtudes. São os transportes "gratuitos", os manuais "gratuitos" e agora os carros "gratuitos". E dai que aí município que se atreva a cobrar a refeição na escola pública, as dividas acumulam-se, pois, o hábito de pagar o que é público deixou de estar na equação de quem se habituou ao “o Estado paga”; logicamente que quem paga são aqueles que ainda são os geradores de rendimentos e riqueza na economia.
O último capítulo foi escrito a 28 de outubro, em pleno debate do Orçamento para 2027: a ministra do Ambiente anunciou que o Estado passará a pagar até 80% de um automóvel…
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