A vantagem estratégica da visão global na leitura do mercado nacional

Em contextos de pleno emprego, a flexibilidade do modelo de trabalho e o investimento em requalificação surgem como fatores de retenção mais determinantes do que a remuneração direta.

Olhar para o mercado de trabalho português através da lente de uma organização com presença internacional muda, de forma profunda a interpretação dos indicadores locais. Não se trata de desvalorizar a realidade nacional, mas de a enquadrar numa dinâmica global. Num mercado cada vez mais integrado, esta capacidade de contextualização deixou de ser um extra e passou a ser um verdadeiro ativo estratégico, que eleva a qualidade das decisões de gestão.

A Reinterpretação dos Indicadores de Emprego

O mercado de trabalho encerrou em Portugal sob uma pressão sem precedentes em 2025. A taxa de desemprego, que se fixou nos 5,8% segundo os dados oficiais do INE, atingiu o valor mais baixo dos últimos cinco anos e posiciona-se consistentemente abaixo da média da Zona Euro. Com a população empregada a atingir o recorde de 5,3 milhões de pessoas, o diagnóstico imediato é de sucesso. À primeira vista, os números parecem inequívocos.

Contudo, uma análise com enquadramento global revela um cenário mais exigente: Portugal consolidou-se como um mercado central na disputa por competências.

Ao cruzarmos estes indicadores com a realidade observada nos vários mercados onde operamos, percebemos que a escassez de talento em Portugal não é um fenómeno isolado. Pelo contrário, trata-se de uma tendência transversal, que atravessa geografias e setores. Ter esta visão permite-nos concluir que as organizações já não competem apenas localmente, mas sim dentro de ecossistemas onde a mobilidade é a norma e a disputa por talento qualificado é constante e transfronteiriça.

Decidir com referencial: o fim das respostas reativas

A nossa presença em diversos mercados permite-nos distinguir com maior clareza o que é conjuntural do que é estrutural. Na prática, isto faz toda a diferença. Quando a pressão sobre funções críticas aumenta em Portugal, a nossa inteligência de dados interna permite identificar padrões semelhantes noutras geografias e analisar as soluções que demonstraram maior eficácia.

Perante um mercado desafiante, a tentação imediata é o ajuste salarial reativo. É uma resposta compreensível, mas nem sempre a mais eficaz. A nossa experiência demonstra que respostas exclusivamente financeiras raramente são sustentáveis a longo prazo. Observamos que, em contextos de pleno emprego, a flexibilidade do modelo de trabalho e o investimento em requalificação (upskilling) surgem como fatores de retenção mais determinantes do que a remuneração direta. Esta evidência reforça a importância de uma gestão de custos mais estratégica, focada em benefícios que geram lealdade real e duradoura.

O verdadeiro valor de uma organização internacional não reside apenas na sua dimensão geográfica, mas na capacidade de traduzir esse alcance em inteligência local. É crucial garantir que a liderança em Portugal não decide isolada no ruído do mercado nacional, mas sim com a clareza de quem compreende o cenário global. Para as lideranças, isto significa transformar dados em bruto em decisões que assegurem a sustentabilidade do negócio.