A verdade é o luxo que realmente procuramos?

A busca pelo luxo verdadeiro é, dizem os dados, é a nova missão dos clientes do segmento alto. O legado de uma marca conta, mas já não basta. As edições limitadas também não.

É justo dizer que o centro de gravidade do luxo está a mudar e não é só porque a China mostre desinteresse e os grandes grupos tenham perdido valor em bolsa. Resistentes como poucas, estas empresas trocam CEO e direções criativas como quem prepara novas coleções e, sem espanto nem ineditismo, estão apostados em transformar momentos outrora banais em experiências para mais tarde recordar.

A Gucci, que está numa relação complicada com os consumidores e, por causa disso, com as suas finanças, acaba de renovar a sua loja de referência na parisiense Avenue Montaigne para que tenha mais espaço para compras privadas e, em suma, se pareça cada vez menos a uma… loja. E muito menos a mesma loja Gucci que se pode encontrar em outra capital europeia. Mas transformar o luxo em experiência é apenas uma parte da equação.

A busca pelo luxo verdadeiro é, dizem os dados, é a nova missão dos clientes do segmento alto. O legado de uma marca conta, mas já não basta. As edições limitadas também não. Um novo grupo de consumidores procura a história e a raridade que só produtos que resistiram ao tempo podem dar e que só encontra na venda de produtos em segunda mão.

O EY Luxury Index começou a dar conta da tendência em 2025 e dedicou-lhe atenção este ano. O estudo diz que 62% dos consumidores deste segmento estão disponíveis para adquirir itens de luxo às marcas.

E enquanto LVMH, Kering ou Hermès lidam com quebras nas receitas, a plataforma norte-americana The RealReal, especializada em vendas de bens de luxo, registou, no terceiro trimestre, receitas de 206 milhões de dólares, mais 19%, e um aumento de 23% no volume bruto de mercadoria vendida. Não é caso único. A leiloeira Sotheby’s anunciou que as vendas de relógios cresceram 64% no primeiro semestre de 2026 (face ao mesmo período em 2025). E esta semana, seguindo os passos da Rolex, a Audemars Piguet anunciou que terá o seu serviço de verificação oficial.

São novos tempos.