A ‘Wet Summit’ dominada por Charles e China

Opinião

A ‘Wet Summit’ dominada por Charles e Chinapremium

Charles tornou a Web Summit numa cimeira molhada e cancelou o segundo dia. Mas o tempo não disfarça: é a edição menos entusiasmante, com poucas vozes americanas para discutir os grandes temas da IA.

A conversa nos corredores da 11.ª Web Summit em Lisboa era dominada pelo mistério - será que vão cancelar amanhã? Com o país a receber notícias de rajada sobre as rajadas de até 140 quilómetros por hora e chuva intensa que a depressão Charles poderá trazer na quarta-feira, a dúvida persistia e provocava um debate em paralelo com os que aconteciam nos palcos da cimeira de tecnologia.

Com escolas, serviços públicos, ligações rodoviárias e grandes fábricas a anunciarem portas fechadas, com o Governo a urgir deslocações ao mínimo e teletrabalho ao máximo, que consequências políticas teria uma decisão de…

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