Henrique Guerreiro, Engagement Lead no FRANK, startup que desenvolve agentes de IA para mediadores de seguros, conta o que já está a acontecer com IA.

Acredito que a mediação de seguros investiu no software como ferramenta de organização do trabalho. Agora, os agentes de IA permitem poupar horas de trabalho e passam a executar o trabalho. Quem redesenhar a sua organização em torno da IA consegue entregar ao cliente o que o cliente sempre valorizou no mediador: o conselho e o acompanhamento.

Segunda-feira, nove da manhã, numa agência de seguros no Porto. O sistema de gestão mostra três renovações a vencer, um sinistro por acompanhar e há um pedido de cotação por responder que chegou por email durante o fim de semana. O pedido de cotação aguarda que alguém vá abrir o email, ler os anexos, pedir ao cliente o que falta, entrar em cinco portais de seguradoras, cada um com a sua palavra-passe e um conjunto de regras específico, copiar preços para uma folha de cálculo e montar a proposta à mão, com o sistema de gestão aberto numa janela ao lado, para registar o que foi feito.

Durante anos ninguém estranhou estes hábitos, mas o mercado agora mudou, e mudou depressa. No fim de 2025 restavam 10.024 mediadores ativos, quando em 2012 só os agentes individuais eram 22.048. Só em 2025 foram anunciadas 15 aquisições de corretores e agentes, o triplo do ano anterior. A banca passou de 40,4% para 43,9% das vendas de seguros entre 2023 e 2025, e a comissão média desceu de 9,5% em 2022 para 9,1% em 2024. Perante este contexto, repensar a organização não é um capricho, é uma necessidade.

O cliente está a ser disputado por muitos mediadores, muitos com processos eficientes. Quem não melhorar a sua operação vai sentir o impacto no seu negócio – nomeadamente nas renovações que não voltam, clientes mais exigentes e numa carteira cada vez menos fiel.

A resposta óbvia é a inteligência artificial, e quase todas as empresas já a usam. Em 2025, 88% das empresas usavam IA com regularidade em pelo menos uma função, mas só 39% viam impacto nos resultados. A diferença, na minha leitura, está na profundidade com que a usam, e é por isso que divido a integração da IA em quatro níveis.

No primeiro, a IA genérica, um assistente escreve mais depressa o email ao cliente, mas não conhece a carteira nem entra no portal da seguradora. No segundo, o software de IA ligada, as automações passam dados entre sistemas e poupam horas; as exceções, que têm um talento especial para aparecer à sexta-feira ao fim da tarde, continuam a voltar para a secretária de alguém. No terceiro, a IA vertical, é um ecosistema de agentes que trabalha dentro dos sistemas internos e externos de uma área do negócio. Na mediação, se aplicarmos à área de operações, podemos levar um processo inteiro do pedido à proposta, com uma pessoa a aprovar no fim. No quarto, a IA nativa, a operação é desenhada de raiz à volta dos agentes, e as pessoas ficam com o aconselhamento e as decisões.

O cliente continua a querer uma pessoa. Num estudo internacional com 4.000 adultos, 88% disseram preferir receber aconselhamento de um humano. Compreende-se: ninguém quer explicar uma inundação na cozinha a um formulário ou a um chatbot. Os agentes de IA libertam tempo para isso. Serviços que antes só os maiores clientes recebiam ficam ao alcance de toda a carteira: a revisão de coberturas, a simulação enviada antes de a renovação chegar, a mensagem com os próximos passos quando há um sinistro, a conversa sobre coberturas quando alguém muda de casa ou tem um filho.

O exemplo que mais me convence é o de uma corretora nacional com quem trabalhamos, com vários escritórios, uma central de apoio e milhares de clientes, que fez um diagnóstico que qualquer agência ou escritório reconheceria: mais de metade do dia de cada colaborador ia para tarefas operacionais. Os pedidos chegavam por email, telefone e WhatsApp, sem uma fila comum. Os mesmos dados eram reintroduzidos no portal de cada seguradora, os recibos eram reconciliados à mão no fim do mês e cada sinistro era acompanhado por email, um a um.

Em vez de automatizar tarefas soltas, a direção decidiu saltar para o terceiro nível e repensar a operação como se fosse desenhada hoje. Fixou metas a dois anos: tarefas operacionais abaixo de 10% do dia, respostas em minutos em qualquer canal, carteira revista a cada renovação e sinistros acompanhados em horas.

Na prática, um pedido entra por qualquer canal e são os agentes de IA que o captam, identificam o cliente, a apólice e os documentos, executam nos portais das seguradoras e preparam a resposta. A central de apoio recebe-o numa fila única, já pronto, valida-o e envia-o. Nada sai sem uma pessoa validar. O cliente vê sempre a marca da corretora e, agora, um serviço rápido com acompanhamento e aconselhamento pessoal.

A mudança fez-se por fases. No arranque, quatro processos passaram a correr com agentes de IA: cotação, emissão, sinistros e renovações. Os restantes entram por ordem de valor, em ciclos trimestrais, com processos construídos à medida, colocando a IA a aprender com as equipas que melhor conhecem o negócio.

Cada fase só avança se os números o justificarem: primeiro cobranças, reconciliação e a fila única; depois uma vista única de cada cliente; por fim, escritórios novos que trabalham assim desde o primeiro dia.

Os resultados desta corretora ainda estão a ser medidos, mas já há uma referência. Entre setembro e outubro de 2026, dois mediadores com uma utilização já madura fizeram, cada um, entre 12.400 e 13.100 simulações por mês com agentes de IA. Cada um evitou entre 930 e 980 horas de trabalho manual por mês, o equivalente a mais de seis pessoas a tempo inteiro. Agora a equipa investe o seu tempo a refinar o conjunto de coberturas ideais para o perfil do cliente, a recomendar e acompanhar o cliente, protegendo mais e melhor.

Uma objeção natural é que isto só está ao alcance de quem tem escritórios e uma central de apoio. Não me parece: o que é preciso é escolher um processo, medir o ponto de partida e começar antes que a diferença se note do lado do cliente, e isso não obriga a contratar ninguém. Vemos clientes, agências de média dimensão com 5 a 15 pessoas, que estão a entregar um serviço mais rápido e melhor ao cliente, após se libertarem do trabalho repetitivo.

Volto à segunda-feira, nove da manhã. As três renovações já têm proposta preparada. O sinistro tem os documentos pedidos e o cliente recebeu uma atualização no sábado. A cotação está pronta a validar. O mediador começa o dia com uma lista curta de decisões e duas chamadas para fazer: em conversa com o cliente, o mediador identifica ativos ainda desprotegidos e coberturas desmedidas. O cliente pede ao mediador uma análise mais profunda do seu perfil, uma oportunidade para proteger mais e melhor.

É para conversas como estas que o cliente continua a procurar um mediador.