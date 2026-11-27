Há pessoas extraordinárias no mercado, mas “extraordinário” não é uma característica universal. É sempre relativo ao contexto.

Há um desafio frequente no recrutamento: as empresas sabem o que querem alcançar, mas nem sempre conseguem traduzir essa necessidade para um perfil. Parte do problema está na definição do candidato ideal. Continuamos a olhar muito para o percurso: os cargos ocupados ou as certificações acumuladas. Mas isto diz-nos, sobretudo, de onde o candidato vem. Não necessariamente até onde consegue ir.

Quem construiu uma carreira extraordinária numa multinacional, com recursos disponíveis, não terá necessariamente o mesmo desempenho numa scaleup onde há muito por construir. E o inverso também é verdade. Há pessoas extraordinárias no mercado, mas “extraordinário” não é uma característica universal. É sempre relativo ao contexto.

É por isso que precisamos de olhar para o que chamo de ADN profissional: a combinação entre experiências técnicas, competências comportamentais e vivências que moldam a forma como alguém trabalha. Não é apenas o que sabe fazer. É como pensa, como se adapta e o que o motiva.

Isto não significa abandonar o currículo. Num processo com centenas de candidatos, continua a ser importante como primeiro filtro. O problema é confundi-lo com uma avaliação completa. Até porque hoje qualquer um pode recorrer a inteligência artificial para o melhorar e tornar mais apelativo. Isto não torna o CV inútil, mas reforça a importância de olhar para além dele. Há excelentes profissionais que não conseguem mostrar o seu valor em duas páginas e excelentes currículos que não sobrevivem a uma conversa de vinte minutos.

Claro que há funções onde as competências técnicas são inegociáveis. Se vou ser operada, quero garantir que o cirurgião tem as credenciais e o conhecimento necessários. Noutras funções, o peso da componente técnica pode – e deve – ser diferente. Talvez devamos inverter a pergunta inicial. Em vez de listar competências e procurar quem cumpra mais requisitos, devíamos começar pelo resultado: o que precisamos que esta pessoa alcance?

Parece uma mudança pequena, mas altera todo o processo. Um candidato pode cumprir todos os requisitos técnicos de uma função e não gerar o impacto necessário. E alguém que não corresponde exatamente ao perfil pode ter uma curva de aprendizagem que faz dele a escolha certa.

Errar nesta decisão sai caro. Segundo a SHRM, em 2025, o custo médio de uma contratação nos EUA era de 5.475 dólares para funções não executivas e de 35.879 para executivas. Já em 2008, a SHRM Foundation estimava que os custos diretos da substituição de um colaborador representavam entre 50% e 60% do seu salário anual, podendo os custos totais associados ao turnover chegar aos 200%.

O preço de uma contratação falhada também se mede no tempo perdido, nos resultados comprometidos e no impacto na equipa. Recrutar é, por isso, uma das decisões mais importantes para uma empresa. E fazê-lo estrategicamente não passa apenas por encontrar alguém que consiga desempenhar o trabalho tal como ele existe hoje. Passa também por perceber quem tem capacidade para responder ao que a função e a empresa vão exigir amanhã.