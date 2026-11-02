Alentejo 1%

Sempre que somos governados à direita, esta encontra melhores argumentos para investir mais noutras regiões do país.

A análise possível do relatório anexo à proposta de Orçamento de Estado do governo para 2027 permite concluir que, no que diz respeito aos investimentos associados a projetos estruturantes se reservam, específica e exclusivamente, 117,0 milhões de euros para a NUT II – Alentejo num total de 11.199,0 milhões de euros para todo o país.

Ou seja, o governo prevê atribuir um por cento do investimento estruturante a um terço do país.

Existe um valor para projetos que envolvem várias NUT II, não sendo possível avaliar quanto poderá ainda caber à região, mas sendo previsível que não muda a tendência.

E não se pode dizer que é uma questão conjuntural deste ano. Sempre que somos governados à direita, esta encontra melhores argumentos para investir mais noutras regiões do país. Sempre que somos governados à direita, os projetos estruturantes para o Alentejo ficam na gaveta.

Atrevo-me a dizer, e não será fácil contradizer-me, que um projeto com a dimensão de Alqueva, hoje reconhecido por todos como profundamente transformador, nunca teria saído do papel ou dos muros de lamento dos alentejanos se não fosse pela iniciativa de um governo socialista.

Alguém imagina que um governo que reserva 117 milhões de euros por ano para desenvolver um terço do seu território alguma vez vai reunir 1000, ou 2000 ou os 4000 milhões que fizeram Alqueva para fazer os “Alquevas” seguintes?

No que ao Alentejo Central diz respeito, a sub-orçamentação prevista para a conclusão do Hospital Central do Alentejo e a não substituição da conclusão da Variante Nascente de Évora por nenhum outro investimento estruturante em rodovias e acessibilidades faz cair em 70% a previsão de despesa em relação ao ano anterior. E note-se que o ano anterior apresentava um valor superior porque assentava muito na execução do PRR.

Enquanto investidores do todo o mundo olham para o Alentejo como uma região de futuro e tentam trazer milhares de milhões de euros para projetos de agroindustria, espaço e defesa, energia e dados, portos e logística, turismo e cultura, o nosso governo esquece o investimento público que deve dar suporte a todos estes investimentos e, acima de tudo, esquece os alentejanos em tudo o que precisam para melhorar a mobilidade, o acesso a serviços públicos de qualidade e proximidade e a melhoria da qualidade de vida como um todo.

Impunham-se, este ano, decisões e recursos associados às plataformas logísticas do Corredor Internacional Sul, impunha-se a continuação da requalificação do IP2 onde terminou a fase anterior. Imponha-se a realização da variante a Estremoz. Impunha-se o reforço do compromisso do governo com o município de Évora e com Évora 27, Capital Europeia da Cultura, agora que entra na fase decisiva em que não podemos falhar, coletivamente, como oportunidade única e espaço e momento de afirmação da nossa cultura regional.

Nada parece previsto. Precisamos de ver acontecer os próximos “alquevas” do Alentejo. Mas a 1% ao ano, não vejo como.