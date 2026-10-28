Alguém que vá a Belém ver se está tudo bem

Porque depois de dez anos em que era impossível não ouvir Belém, talvez fosse conveniente confirmar que ainda está lá alguém.

Marcelo Rebelo de Sousa sempre representou, para mim, o protótipo de um político inteligente e populista que se atropelava na sua própria voragem de ser notícia e de intrigar. No fundo, de se sentir fulcral. Foi o produto de uma elite lisboeta, que no resto do país, vê rurais pacóvios, mas a sua própria antítese na proximidade sentida que nos provocava. Marcelo, de tanto falar, fez dos silêncios discursos. Banalizou a sua palavra, a sua influência, o seu poder. Acabou desautorizado, um presidente dissolvente, vítima daquilo que sempre foi.

Não me interpretem mal: ser Presidente não é fácil. Primeiro, porque exige personalidade. Cada Presidente é-o à sua maneira muito particular. A Constituição dá asas à interpretação, o contexto político pede um papel concreto e a eleição legitima uma forma de agir. Satisfazer esta tríade é, por vezes, um autêntico trilema. A somar a isto, o Presidente da República é, ao mesmo tempo, o político com menos poder executivo e o agente com mais legitimidade eleitoral. Manter o equilíbrio nesta tensão é muito complexo. Requer, mais do que qualquer outra coisa, habilidade, uma espécie de primus inter pares, o primeiro entre os políticos. Se falar demais, instabiliza o governo. Se falar de menos, é justo que os eleitores se perguntem, afinal, em que votaram.

Por isto, acredito que, se queremos manter um regime funcional, com eleição direta do Presidente, precisamos de alguém que use a palavra com parcimónia, que a valorize e poupe. Uma figura respeitada, clara e criteriosa, mas ao mesmo tempo versátil e até engenhosa. Escrevi também aqui que não apoiei Seguro, mas votei tranquilamente nele na segunda volta por o considerar alguém íntegro e mais cauteloso no uso da palavra. Não foi por ver nele a clareza de mandato ou sequer a agilidade que o cargo requer. Foi apenas um anti-Marcelo no sítio certo, à hora certa.

Aquilo que se vê de Seguro era o que se esperava, porque ele sempre assim: titubeante, um político de águas mornas. Quando se fala pouco, a palavra ganha valor e esse valor tem de ser traduzir em consequências. Por vezes, pode até roçar a rispidez, mas tem de ter mais substância do que uma amálgama de frases dignas de um LLM. Ademais, quando se fala pouco, o momento do discurso tem peso e escolhê-lo exige tato. Falar cedo demais impõe reaparecer mais vezes, falar demasiado tarde pode provocar uma ausência imperdoável.

Apesar de tudo isto, Seguro foi eleito o presidente com mais votos de sempre. Ao mesmo tempo, se, na segunda volta, qualquer um ganhava a Ventura, então é na primeira que devemos medir o seu verdadeiro apoio eleitoral. Aí, foi o segundo presidente com menos votos de sempre: a perspetiva é tudo. Também por isto, 2031 não é vitória garantida. Inclusivamente, deverá ser a reeleição menos evidente. Mesmo que parta em vantagem, Seguro não pode esquecer que António Costa estará, a partir de 2029, livre do Conselho Europeu e Paulo Portas, que anda por aí há onze anos, optou deliberadamente por ficar de fora em 2026. Para eles, talvez 2036 seja tarde ou distante demais.

Seguro não está condenado a perder, mas também não está a voltar a ganhar. Se foi eleito por uma maioria ampla e heterogénea, maior é o desafio que tem pela frente. Em meio ano, os erros de leitura já foram muitos. Desde a posição em que se colocou na lei laboral, passando pelo aconselhamento constitucional deficiente que tem recebido e pela sucessão de intervenções paradoxalmente ausentes, até ao eclipse dos últimos dias, há muito a melhorar. Porque depois de dez anos em que era impossível não ouvir Belém, talvez fosse conveniente confirmar que ainda está lá alguém.