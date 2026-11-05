Antes de mudar de agência, leia isto

O melhor trabalho não nasce apenas do talento. Nasce de contexto, alinhamento, ambição e confiança. E, quando isso acontece, deixa de haver um lado a pedir e outro a executar.

Enquanto diretores de serviço a clientes, há uma coisa que aprendemos depressa quando trabalhamos entre marcas, equipas e agências: a relação entre todos raramente falha por falta de talento. E, muitas vezes, quando uma marca decide mudar de agência, o verdadeiro problema poderá estar noutro lado.

Vejo a relação cliente-agência como um território de construção conjunta: duas equipas com responsabilidades diferentes, mas com o mesmo objetivo, o de criar trabalho capaz de gerar valor real para a marca.

Neste sentido, acredito que o melhor trabalho criativo raramente começa no momento em que se apresenta uma ideia. Começa antes. Na forma como o desafio é colocado, no espaço que se abre para pensar, na clareza das decisões e na confiança que se constrói ao longo do processo. A experiência ensina-nos que uma ideia raramente falha apenas por falta de qualidade estratégica ou criativa da mesma. Muitas vezes perde força por falta de contexto, pela pouca partilha de informação de negócio, por decisões desalinhadas ou simplesmente porque não teve tempo para amadurecer.

Por isso, mais importante do que chegar a uma agência com uma solução definida ou com uma mera “sensação” que se deve agir de determinada forma, ou com decisões pré concebidas, é chegar a uma agência com um desafio claro. Quando a conversa começa numa mera execução ou um desafio demasiado aberto, as respostas tendem a ser mais previsíveis ou superficiais. Quando começa num problema de negócio, abre espaço para soluções que talvez não estivessem inicialmente em cima da mesa.

O briefing continua a ser uma das ferramentas mais importantes deste processo. Não porque limita a criatividade, mas porque lhe dá direção. Quanto melhor compreendermos o negócio, os objetivos, os constrangimentos e as ambições da marca, mais relevante será a resposta.

O mesmo acontece com o tempo. Vivemos numa cultura de urgência permanente, mas nem todas as urgências são reais. Quando tudo é prioritário, o espaço para explorar, testar e refinar ideias torna-se cada vez mais reduzido. E aquilo que se perde é, muitas vezes, precisamente aquilo que faria a diferença: não a ideia que falhou, mas a melhor ideia que nunca chegou a ter oportunidade de nascer.

A Inteligência Artificial veio acelerar muitas etapas do processo criativo. E bem. Podemos até usar estas ferramentas todos os dias, mas temos de ter consciência de que a velocidade não substitui o critério. A tecnologia ajuda-nos a produzir mais depressa, sim, mas continua a caber às pessoas dar contexto, sensibilidade, cultura e ponto de vista.

Também sei que decidir é cada vez mais complexo. Há mais pessoas envolvidas, mais perspetivas e mais camadas de aprovação. Isso pode enriquecer o trabalho. Mas, sem uma direção comum, o risco é simples: a ideia deixa de responder ao problema da marca para tentar responder a todas as opiniões.

As melhores relações cliente-agência que conheço combinam abertura, discussão e confiança. Há espaço para desafiar, ajustar e melhorar. Mas também para proteger aquilo que torna uma ideia distintiva e relevante. Como costumo dizer: revoluções responsáveis.

Vejo todos os dias marcas a lançar concursos anuais e, por vezes, semestrais para mudar de agência. Ouço clientes que estão decepcionados com a agência atual e que culpam as agências anteriores pela mediocridade das campanhas. E, no final, percebemos que talvez a questão mais útil não seja apenas escolher a agência certa. Talvez seja perceber se a organização está preparada para trabalhar com ela da forma certa.

Porque mudar de agência pode resolver alguns problemas. Mas não resolve muitas vezes o essencial: que o melhor trabalho não nasce apenas do talento. Nasce de contexto, alinhamento, ambição e confiança. E, quando isso acontece, deixa de haver um lado a pedir e outro a executar. Há uma equipa a construir valor para a mesma marca e, felizmente, tenho a sorte de agregar valor, todos os dias, há alguns anos, juntamente com a equipa onde estou.