Enquanto se tenta negociar a paz na Ucrânia, assistimos a mais incursões russas no espaço aéreo polaco com a NATO a acionar caças para o território.

“Estamos a fazer história”, afirmou Donald Trump, à entrada da cimeira que colocou à mesa os líderes da China, EUA e Rússia. Mas finda a cimeira trilateral em Shenzhen a sensação que fica é que o encontro ficará na história como mais uma nota de rodapé.

Nada ficou fechado no que toca ao nuclear, nenhum compromisso concreto em relação à Ucrânia, mas assistimos a ataques ao Tribunal Penal Internacional — do qual nenhum dos países é membro — e afirmações vagas sobre reformar a ONU para que “possa responder de forma mais eficaz aos desafios globais e cumprir a sua missão fundamental de garantir a paz e a segurança internacionais”.

Concreto e palpável? “Os três países tencionam aumentar a produção e o fornecimento de produtos petrolíferos refinados, em benefício de todas as nações. Reafirmaram a importância de assegurar fluxos energéticos estáveis.”

Sinal preocupante, pelo menos no que toca à Ucrânia, foi o conteúdo do telefonema que Trump fez a partir do Air Force One no rescaldo da trilateral: terá instado os aliados europeus a não financiar a Ucrânia e que Putin estaria interessado na paz. Uma descrição “incorreta” segundo um responsável norte-americano informado sobre a chamada.Trump estava apenas a reiterar a sua posição, há muito conhecida, de que “quer pôr fim a este conflito”, afirmou ao Politico.

Por cá, a Europa tem vindo a discutir o formato — instituições e países — para participar em futuras negociações de paz, não está disposta a discutir — ao contrário do que pretende a Rússia — a “arquitectura de segurança” do Velho Continente (leia-se afastar a NATO da Rússia), mas admite acordos parciais se não for “imediatamente realizável um acordo global tendente ao cessar-fogo e depois à negociação dos termos da paz” na Ucrânia. Putin já convidou a Europa para conversações em Moscovo, antes de eventuais negociações diretas, para “compreender com que [agenda] a Europa vai participar nessas negociações”. Datas? Nenhuma.

Enquanto isso, assistimos a mais incursões russas no espaço aéreo polaco com a NATO a acionar caças para o território. Um ‘not so gentle reminder‘ de que a Europa enfrenta uma ameaça: a Rússia.

Ameaça que se estende ao Espaço. “A Rússia é a nossa principal ameaça na Europa e também é uma ameaça no Espaço. Há muitas situações e muitos casos que o demonstram”, atirou o major-general Michael Traut, comandante do Comando Espacial da Alemanha, durante o Inside Space. Mais claro do que está em causa quando se fala de soberania espacial não podia ser.

O evento, co-organizado pelo EMGFA e pelo CTI Aeroespacial, foi o espelho da aproximação entre defesa e espaço e da ambição que Portugal está a colocar nesta área, tendo Santa Maria como epicentro. É na ilha açoriana que a Força Aérea Portuguesa (FAP) quer ter uma base de lançamento de foguetões — Nuno Melo promete que será “em breve” —, a juntar à produção de satélites, com as salas limpas do Space Hub de Alverca a inaugurar em dezembro. Próximo passo? Evoluir a Força Aérea Portuguesa para a Força Aérea e Espacial Portuguesa”, vaticinou o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, Sérgio Pereira.

A ambição é clara — e legítima —, mas da IL Açores veio uma chamada de atenção: como a base espacial em Santa Maria se vai coordenar com o porto espacial privado de Malbusca? Com a ambição de a partir da base da FAP se fazer mais de 50 lançamentos, é tema que urge esclarecer.