Aplicações práticas da IA nas organizações

A tecnologia para automatizar grande parte das tarefas manuais nas organizações já existe. O impacto depende de gestores dispostos a investir na transformação digital e nas equipas.

Embora grande parte do debate público sobre a Inteligência Artificial (IA) se concentre nos seus potenciais riscos e mesmo desafios existenciais (como o fim da humanidade a breve prazo) os significativos benefícios que esta tecnologia oferece às organizações continuam, com frequência, a ser subvalorizados.

A principal vantagem da IA reside na sua capacidade de aumentar a produtividade dos colaboradores e, consequentemente, aumentar os salários dos trabalhadores e impulsionar o valor gerado nas empresas ou oferecer mais e melhores serviços públicos. Por exemplo, a grande maioria das tarefas manuais repetitivas – tais como a extração de dados de sistemas de gestão empresarial para produção de relatórios – podem ser totalmente automatizadas.

As aplicações práticas da IA estendem-se à integração com sistemas legados, em particular com SAP, folhas de cálculo, e grande maioria dos sistemas existentes (mesmo os locais) que já oferecem interfaces programáticas. Adicionalmente, quando não existem estas interfaces, a IA consegue integrar através das interfaces de utilizador (web ou desktop) de maneira a que todos os dados das organizações fiquem facilmente acessíveis de forma automática.

Outro domínio de aplicação relevante é o processamento de documentos digitais ou mesmo em papel. Através do reconhecimento inteligente de texto é possível extrair automaticamente campos estruturados (como números de identificação fiscal, códigos de produtos, valores em euros, etc.) de faturas e outros documentos, atribuindo métricas de confiança à informação recolhida. Da mesma forma, com IA é fácil automatizar a produção e envio de documentos para clientes e fornecedores.

No âmbito do desenvolvimento de software, ferramentas modernas baseadas em IA (como o Claude Code) permitem desenhar, criar, testar e implementar aplicações complexas – com interfaces móveis, fluxos de trabalho, bases de dados, autenticação via google, relatórios e gráficos, e integração com aplicações legadas – numa fração do esforço exigido tradicionalmente. Novas ferramentas como o Lovable facilitam ainda mais estas funcionalidades, permitindo que profissionais sem formação técnica desenvolvam as suas próprias aplicações.

Paralelamente à automatização de processos, a IA expande a interação com o utilizador através de novas interfaces conversacionais baseadas em texto, voz, e avatares digitais com vídeo gerado em tempo real. Estas interacções revelam-se eficazes por exemplo na melhoria do apoio ao cliente, no suporte técnico, e na simplificação do acesso a sistemas em ambientes móveis (tais como técnicos de manutenção fora do escritório) assim como na automatização crescente de chamadas telefónicas nos centros de atendimento.

Na área da formação e comunicação organizacional, a geração automática de conteúdos audiovisuais com ferramentas de IA (tais como HeyGen e Synthesia) torna a criação de materiais educativos, avaliação automática dos formandos, vídeos para integração de novos colaboradores (onboarding) e demonstrações funcionais de produtos ou serviços muito mais fácil, rápida e acessível.

Destaca-se igualmente a capacidade analítica da IA sobre dados estruturados (com extensões ao Excel) e não estruturados (tais como emails, mensagens Whatsapp, e documentos de texto) usando ferramentas tais como o NotebookLM. Por exemplo, a IA permite analisar e interrogar grandes volumes complexos de informação, por exemplo para identificar prazos, dependências entre tarefas, e pontos críticos em actas de vistoria sobre projetos de construção civil.

Mas o maior potencial da IA resulta da combinação destas diferentes aplicações práticas, incluindo por exemplo a recepção de documentos via email, reconhecimento de texto, atualização em bases de dados, e notificação em tempo real. Outro exemplo da combinação de várias aplicações seria a criação de vídeos sobre análises de dados estruturados e não estruturados que estão armazenados em sistemas legados como o SAP, Excel, PDFs e mails.

Em resumo, a tecnologia IA necessária para automatizar grande parte das tarefas executadas manualmente já está disponível, tanto nas áreas administrativas e financeiras, como também nas áreas da informática, educação e formação, marketing e vendas, e até outras mais específicas como medicina e jurídica.

Contudo, a concretização deste impacto nas organizações depende do compromisso dos gestores, directores e administradores em investir na transformação digital, na capacitação das equipas, e na modernização dos processos. Sem este esforço mais abrangente na transformação digital, as organizações correm sérios riscos de comprometer a sua capacidade de continuar a oferecer serviços numa sociedade cada vez mais exigente.