A lei aprovada não inventa a influência, apenas lhe dá contornos, regras e responsabilidade. Essa mudança, discreta na forma, é profunda no efeito.

Há perguntas que nos batem à porta com a subtileza de um vendedor, querem falar de energia, evangelizar sobre tarifários ou convencer-nos de que um aspirador que faz smoothies é o futuro da civilização. Mas nenhuma destas ousadias domésticas se compara à pergunta que agora atormenta o nosso imaginário jurídico-nacional: “Are you lobbying to me?” – dita com o mesmo ar de suspeita existencial de Robert De Niro em Taxi Driver, como se o país inteiro, em frente ao espelho, estivesse a tentar perceber se alguém o anda a influenciar… ou se é só paranoia institucional.

Falar sobre o novo regime jurídico do lobby é reconhecer que Portugal decidiu, finalmente, iluminar uma zona cinzenta da vida pública que todos sabiam existir, mas que até aqui renegavam a sua evidência.

Agora, com o novo regime jurídico aprovado em janeiro de 2026, (em vigor a partir de 27 de julho), o país decidiu acender a luz do corredor.

A lei aprovada não inventa a influência, apenas lhe dá contornos, regras e responsabilidade. Essa mudança, discreta na forma, é profunda no efeito, por aproximar-nos de democracias onde a transparência não é um adereço, mas parte da arquitetura institucional.

A criação do Registo de Transparência da Representação de Interesses (RTRI) é, para muitos, um passo civilizacional, para outros, um incómodo.

Durante décadas, a representação de interesses foi aquela personagem secundária que entra em cena, acena discretamente ao público e desaparece antes que alguém lhe dê falas – sempre lá, sempre vista, nunca verdadeiramente convidada ao protagonismo, como se fosse um mero figurante.

Agora, com o Registo de Transparência da Representação de Interesses, quem procura influenciar políticas públicas tem de se identificar, declarar objetivos e registar contactos com decisores. Não se trata de vigiar, mas de clarificar. É o equivalente democrático de passar de um “off the record” permanente, para uma cultura em que a informação relevante fica acessível, consultável e sujeita a escrutínio.

A mudança é sobretudo cultural, pois obriga entidades privadas a abandonar a informalidade confortável e a assumir publicamente a sua atuação.

E não se confunda o lobby com o tráfico de influências, tutelado pelo Direito Penal, neste, a tónica situa-se no abuso, diferente da influência na tomada de decisão que escutou e compreendeu as diferentes realidades expostas, pelos “lobistas”, os representantes de interesses.

As entidades são todas aquelas que legitimamente pretendam fazer lobby (influenciar) e podem muito bem ser ONG’s, associações ou empresas privadas, nacionais ou estrangeiras ou até indivíduos que atuem em nome próprio, desde que todos exerçam essa atividade de forma profissional.

Obriga decisores públicos a aceitar que as suas interações deixam rasto e obriga o país a reconhecer que a influência não é um desvio, mas uma parte inevitável do processo político, desde que feita às claras.

Há aqui qualquer coisa de “Here Comes the Sun” dos Beatles, como uma luz discreta que não resolve, mas distrai. E, lá ao fundo, “Talk”, dos Coldplay, a lembrar que discutimos o assunto durante tanto tempo que quase nos convencemos de que isso equivalia a enfrentá-lo.

O impacto prático dependerá da eficácia do registo, da simplicidade do sistema e da capacidade de fiscalização. Se falhar, arrisca-se a tornar-se um ritual burocrático e obsoleto, como tantos que o país já conheceu. Mas se funcionar, pode transformar a relação entre interesses privados e decisões públicas, reforçando a confiança num tempo em que a confiança é um bem escasso.

O novo regime não promete milagres. Promete apenas que a democracia portuguesa passe a operar com mais clareza, mais rigor e menos zonas de sombra e, por vezes, esse pequeno ajuste é suficiente para que tudo comece a fazer mais sentido.

E sobre a pergunta: “Are you lobbying to me?”.

A partir de julho já se pode responder, com mais segurança: “Yes, I’m talking to you”.