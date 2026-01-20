Arquitetura Jurídica das Pensões em Portugal: Entre a Norma e a Transformação Sistémica

Para a jurista Patrícia Azevedo Lopes não é possível alterar pensões sem gerar insegurança, mas também não é possível mantê-las sem reforçar o sistema com novos mecanismos de financiamento.

A discussão sobre o futuro das pensões em Portugal deixou de ser um exercício académico para se tornar uma urgência jurídica, social e política. O ponto de partida é simples: o quadro normativo que estrutura o regime público de pensões foi concebido para um país com uma pirâmide demográfica que já não existe. Hoje, o ordenamento jurídico continua a garantir o direito fundamental à proteção na velhice, mas fá-lo sobre bases que se fragilizam a cada ano que passa.

A Constituição da República Portuguesa, ao consagrar a segurança social como direito fundamental, não distingue entre gerações. A norma constitucional promete proteção a todos. O problema é que a execução legislativa dessa promessa depende de um modelo de repartição que se tornou estruturalmente vulnerável. O legislador pode ajustar fórmulas, rever fatores de sustentabilidade, redefinir parâmetros contributivos — mas não pode suspender a realidade demográfica: menos contribuintes, mais pensionistas e carreiras contributivas cada vez mais fragmentadas.

É aqui que se torna inevitável perguntar: que arquitetura jurídica pode sustentar o sistema num país em profunda transformação? A resposta não está na rutura, mas na evolução inteligente do modelo. Portugal dispõe já dos instrumentos legais para um sistema multipilar: um pilar público obrigatório e pilares complementares de natureza profissional e individual. Contudo, a sua execução prática permanece incipiente. Não por falta de base legal, mas por falta de cultura institucional, incentivos estáveis e políticas coerentes de médio e longo prazo.

O ordenamento jurídico prevê planos de pensões, fundos de pensões e instrumentos individuais de capitalização. Prevê supervisão prudencial rigorosa pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Prevê mecanismos de governação e solvência que colocam as entidades seguradoras entre os operadores mais regulados do mercado. O que não prevê — ou, pelo menos, não incentiva — é a sua massificação. E é precisamente essa ausência de massa crítica que mantém o país preso a um único pilar que, embora essencial, já não é suficiente.

A questão não é ideológica, é institucional. Num Estado social moderno, a proteção na velhice não pode depender exclusivamente de um financiamento que se deteriora com o tempo. O legislador não pode ignorar a pressão jurídica que decorre do princípio da confiança — não é possível alterar pensões sem gerar insegurança, mas também não é possível mantê-las sem reforçar o sistema com novos mecanismos de financiamento. Este é o dilema estrutural do nosso modelo.

A solução passa por assumir, sem equívocos, que o futuro das pensões é multipilar. Que o pilar público continua a ser o coração do sistema, mas que precisa de músculos adicionais para funcionar. Que os regimes complementares não representam privatização, mas diversificação. Que as entidades empregadoras devem ser chamadas a desempenhar um verdadeiro papel institucional no pilar profissional. E que o pilar individual deve ser promovido com estabilidade fiscal, simplicidade operacional e transparência contratual — e não com políticas erráticas que mudam a cada ciclo orçamental.

O Direito não pode corrigir a demografia, mas pode regular a resposta à sua inevitabilidade. Pode criar previsibilidade, reforçar garantias, estabilizar incentivos e estruturar soluções que permitam aos cidadãos construir rendimentos adequados para a velhice. O que falta não é base legal: é vontade política, coerência legislativa e visão institucional.

Portugal tem, hoje, uma oportunidade clara e incontornável: transformar um sistema juridicamente sólido, mas estruturalmente pressionado, numa arquitetura sustentável, plural e moderna. Um sistema que cumpra a Constituição não apenas na letra, mas na prática. Que garanta proteção não apenas no presente, mas sobretudo no futuro. Que devolva confiança a gerações que, neste momento, não sabem se a promessa jurídica da velhice protegida lhes será efetivamente cumprida.

A reforma das pensões é, acima de tudo, um exercício de responsabilidade intergeracional. E o Direito — quando bem utilizado — é o instrumento mais poderoso para garantir que essa responsabilidade não falha.