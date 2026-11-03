Arrendamento: alguém acredita que é desta?

A crise é responsabilidade de todos os que governaram desde o início do século, e quem promete remédios rápidos para causas estruturais não está a ser sério.

Onze alterações em vinte anos. É este o currículo do regime do arrendamento urbano desde 2006. Quase uma mudança a cada ano e meio, quase sempre em reação a um caso concreto que, mediatizado na praça pública, acabou convertido em regra geral, e sempre temperado com uma boa dose de ideologia. Com a autorização legislativa aprovada em setembro pelo Parlamento, prepara-se a décima segunda. A pergunta impõe-se: alguém acredita que é desta?

As causas da crise da habitação são estruturais e conhecidas: salários estagnados, quinze anos de construção insuficiente, licenciamentos lentos, falta de mão de obra e uma carga fiscal elevada. Mas, em mais de doze anos de experiência no setor, há uma que me parece evidente: falta o mais importante, a confiança no mercado.

Ninguém arrenda nem investe a dez ou vinte anos, sem saber se as regras se mantêm até ao fim do contrato. E a confiança perde-se, antes de mais, na forma como se discute o problema. Governo, partidos e associações do setor ocupam a praça pública em trincheiras: o senhorio especulador, caricaturado como “fundo”, contra o inquilino que não paga e incumpre o contrato. Cada caso serve de bandeira para alteração legislativa. Ganha-se mediatismo, porventura uma eleição, mas perde-se o mercado.

Pelo caminho, o legislador passa às partes um atestado de incapacidade, e a norma pensada para o abuso de alguns, penaliza a boa-fé de todos. Veja-se a politização dos limites à caução, que ignora as garantias alternativas e o essencial: o senhorio só aceitará tomar o risco de liquidez do inquilino se acreditar que tem à sua disposição os mecanismos necessários com vista à recuperação da posse do imóvel num prazo razoável.

O “gráfico do século”, de Mark J. Perry, ajuda a perceber o mercado do arrendamento que temos hoje em Portugal: setores excessivamente regulados e com procura subsidiada são mais caros. Quando se apoia a procura sem libertar a oferta, o apoio acaba refletido no preço.

O que deveria orientar o legislador é o superior interesse de ambas as partes: estabilidade e rendas compatíveis para o inquilino; previsibilidade e recuperação do imóvel para o senhorio. São duas faces da mesma moeda. Mas, sem salários que acompanhem o custo de vida, nenhuma lei fará milagres. O rendimento mediano já é curto para arrendar, não só em Lisboa, mas também, por exemplo, em Santarém (82 km de Lisboa, por estrada).

Sejamos sérios: o Estado, por mais manifestações que sejam feitas (e não deixando de reconhecer que a crise na habitação é um dos maiores problemas do nosso tempo, e que não é exclusiva de Portugal), não resolverá o problema sozinho. Em 2017 anunciaram-se 180 mil casas em dez anos, quando nunca se produziram mais de 3.500 num ano. Os novos contratos de investimento para arrendamento são um primeiro passo, mas trata-se de mais uma solução que nasce com vários limites e formalismos que condicionam a aplicabilidade do diploma.

E o capital privado? Os “fundos”, o bicho-papão mediático, quase não investem em arrendamento habitacional: o imobiliário pesa cerca de 5% das suas carteiras em Portugal. Diabolizar quem não está no mercado é a melhor forma de garantir que nunca entra. A isto soma-se o Adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis (AIMI), que a oposição jura abolir e o governo seguinte mantém.

A verdade é menos confortável: a crise é responsabilidade de todos os que governaram desde o início do século, e quem promete remédios rápidos para causas estruturais não está a ser sério. A confiança perde-se numa alteração legislativa, mas só se reconstrói com anos de regras estáveis. Enquanto o tema for arma política, as soluções serão sempre insuficientes e desajustadas.