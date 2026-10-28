ARTEX/OPEX – Um bom contributo para a defesa europeia

Com 112 soluções testadas no ARTEX 2026, o futuro das empresas de defesa depende agora de decisões políticas e orçamentos firmes que transformem protótipos em contratos.

Quando um Presidente da República, um Ministro da Defesa e o Diretor Executivo da Agência Europeia de Defesa (EDA) ocupam a mesma tribuna, a mensagem política fica dada antes de qualquer discurso. Foi isso que se viu no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, no encerramento do exercício ARTEX 26 (Army Technological Experimentation 2026) que se inseriu na campanha europeia HEDI OPEX26 (Hub for European Defence Innovation Operational Experimentation 2026). António José Seguro, Presidente da República Portuguesa, percorreu a exposição, contactou com as empresas participantes e só no fim da visita respondeu aos jornalistas. Nuno Melo, Ministro da Defesa Nacional, falou de um verdadeiro laboratório do futuro na área da defesa. André Denk, Diretor da EDA, lembrou que as ameaças à segurança europeia são reais e imediatas. Esta atenção de topo deve ser reconhecida, porque mostra que o exercício deixou de ser um assunto do Exército, que o organizou de forma superior, para passar a ser um assunto de Estado e da Europa.

Parte dessa atenção, porém, não é exclusivamente política pública de defesa, é, também o futuro e a viabilidade das empresas que desenvolvem as soluções. Uma cerimónia, por mais solene que seja, não financia protótipos nem compra equipamento. A fotografia de encerramento esquece-se depressa e o que resta é uma pergunta mais incómoda: o que acontece às soluções que foram testadas?

Os números apresentados no encerramento são expressivos: 77 empresas, 112 soluções tecnológicas e 22 países presentes. Segundo o Ministro da Defesa, o número de empresas participantes duplicou face ao ano anterior e o ARTEX, iniciado em 2023, passou a integrar pela primeira vez o calendário da EDA. Estes dados mostram uma trajetória de crescimento. Não mostram, por si só, para onde essa trajetória conduz.

O próprio Exército, através do responsável pela robótica e pelos sistemas autónomos do CEMTEx (Centro de Experimentação e Modernização Tecnológica do Exército), explicou (e bem) que a instituição nunca se compromete a que um participante seja depois adotado como equipamento. Essa prudência é compreensível e correta, porque nenhuma instituição deve prometer aquisições que não controla ou que não necessita. Mas a consequência é que a passagem do ensaio à encomenda, normalmente, não depende de quem testa. Depende de quem tem competência para decidir a compra, com que orçamento, com que regras e com que calendário.

Um fabricante que vence um teste e não recebe qualquer encomenda no ano seguinte não tem um problema técnico, tem um problema de procura e de sobrevivência da empresa. A nossa tarefa é verificar se estes instrumentos de apoio (europeus e nacionais) chegam, de facto, às soluções que Santa Margarida permitiu avaliar e não apenas aos programas teóricos desenhados antes do exercício. A capacidade industrial portuguesa está, aliás, bem representada nas iniciativas europeias.

O diretor executivo da EDA pediu encomendas firmes e de longo prazo, bem como regras de aquisição mais simples. Subscrevo esse pedido precisamente porque o Parlamento Europeu tem acompanhado em instrumentos como o EDIP (European Defence Industry Programme), orientado para a produção conjunta, e o SAFE (Security Action For Europe) , que mobiliza empréstimos para compras de defesa, e ainda o AGILE (Program for Agile and Rapid Defence Innovation), recentemente aprovado, que financia inovação. Um fabricante que vence um teste e não recebe qualquer encomenda no ano seguinte não tem um problema técnico, tem um problema de procura e de sobrevivência da empresa. A nossa tarefa é verificar se estes instrumentos de apoio (europeus e nacionais) chegam, de facto, às soluções que Santa Margarida permitiu avaliar e não apenas aos programas teóricos desenhados antes do exercício.

A capacidade industrial portuguesa está, aliás, bem representada nas iniciativas europeias. A UAVision, foi uma das cinco empresas selecionadas para o Sentinel Strike Challenge, a competição da EDA para testar drones de ataque e ficou em quarto lugar na avaliação inicial, entre mais de 140 manifestações de interesse. A Beyond Vision foi uma das três empresas convidadas a experimentar, ao lado do Exército português, sistemas aéreos de baixo custo para missões de alto risco. Um veículo de vigilância desenvolvido pelo Instituto Superior Técnico, com origem num projeto com a Frontex, está presente no exercício desde a primeira edição do ARTEX. Há, portanto, massa crítica. O que falta é que estes casos deixem de ser exceções destacadas em comunicados e passem a ser encomendas reais.

Há também um projeto nacional que merece atenção prioritária. O general Chefe de Estado Maior do Exército (CEME), Eduardo Mendes Ferrão propôs a constituição da Zona Livre Tecnológica D. Afonso Henriques, que abrangerá as áreas militares de São Jacinto, Santa Margarida e Beja e permitirá testes terrestres e aéreos com munições e explosivos à escala real. O general CEME espera vê-la concretizada em breve. As decisões de ordenamento, licenciamento e dotação orçamental são nacionais. Enquanto a zona não existir, o laboratório português continuará a ter limites que outros Estados já não têm e a ambição de Portugal, através do Exército português, se tornar um centro experimental europeu dependerá dessa decisão.

Portugal tem hoje um tecido empresarial com provas dadas na defesa. Segundo o levantamento mais recente da idD Portugal Defence, são cerca de 440 as entidades com atividade no setor, 81 delas criadas só em 2025, com uma faturação que ronda os 8,7 mil milhões de euros por ano. Santa Margarida mostrou que estas empresas sabem levar a tecnologia para o terreno.

O general Mendes Ferrão anunciou também a assinatura de um memorando com a iniciativa DIANA (Defence Innovation Accelerator for North Atlantic) da NATO, que fará do CEMTEx, localizado em Paço de Arcos, um centro de testes afiliado. É uma excelente notícia, que merece ser operacionalizada pelas duas partes e acompanhada de um calendário firme. Do lado europeu, a EDA criará a 1 de novembro o Centro Europeu de Inovação em Defesa, com a experimentação operacional como atividade central. O seu Diretor Executivo, Andre Denk, afirmou que Portugal está perfeitamente posicionado para acolher futuras iniciativas da EDA. Partilho essa confiança. Seria essencial que a candidatura nacional a polo permanente da rede seja apresentada de forma coordenada entre o Governo, o Exército e a indústria.

Portugal tem hoje um tecido empresarial com provas dadas na defesa. Segundo o levantamento mais recente da idD Portugal Defence, são cerca de 440 as entidades com atividade no setor, 81 delas criadas só em 2025, com uma faturação que ronda os 8,7 mil milhões de euros por ano. Santa Margarida mostrou que estas empresas sabem levar a tecnologia para o terreno. No quadro do SAFE, a exigência de que pelo menos 65% do custo e da produção dos componentes tenha origem europeia abre às empresas portuguesas um espaço que até aqui era ocupado por fornecedores de fora da União.

O passo seguinte é preparar essa presença para o ciclo orçamental europeu que se aproxima – Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034. Isso passa por empresas que se conheçam antes de os concursos abrirem, por consórcios internacionais montados com antecedência e por uma presença regular em Bruxelas, porque os programas de trabalho definem-se muito antes de as candidaturas abrirem. O Governo pode ajudar, usando as suas aquisições para integrar as pequenas e médias empresas nas cadeias de fornecimento dos grandes fabricantes e apoiando os custos iniciais de entrada em consórcios europeus, que chegam muito antes de qualquer receita. Se este caminho for seguido, as empresas portuguesas poderão apresentar-se à Europa como ecossistema, e não uma a uma, que é a forma como os grandes programas as procuram.

Parabéns a todos os envolvidos.