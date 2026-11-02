As acampadas e os desafios da comunicação política na crise da habitação

A comunicação governamental não deve confundir gestão de um acontecimento com gestão de um problema. É nesta diferença que se constrói, ou fragiliza, a perceção de liderança.

Na comunicação política, reagir aos acontecimentos não é suficiente. É preciso compreender o seu significado, reconhecer as preocupações que lhes estão subjacentes e demonstrar que existem respostas. Os episódios recentes das acampadas em Lisboa e no Porto, no contexto da crise da habitação, constituem um exemplo de como acontecimentos com forte visibilidade pública podem transformar-se numa oportunidade perdida de comunicação.

Perante um problema que afeta milhares de pessoas e mobiliza diferentes gerações, o debate acabou por se concentrar nas tendas, na manifestação e nas questões de ordem pública. O foco desviou-se, por isso, do essencial: as razões que levaram os cidadãos a protestar e as respostas necessárias para enfrentar o problema.

A comunicação governamental não deve confundir gestão de um acontecimento com gestão de um problema. No primeiro caso, procura-se responder à pressão mediática e política do momento. No segundo, procura-se explicar o contexto, apresentar soluções e demonstrar capacidade de intervenção. É nesta diferença que se constrói, ou fragiliza, a perceção de liderança.

Neste caso, poder-se-ia ter aproveitado este momento para esclarecer o que já foi feito, o que está previsto e quais os resultados esperados das medidas anunciadas. Com mensagens claras, dados concretos e uma narrativa coerente, seria possível centrar a discussão nas soluções, sem desvalorizar o protesto nem instrumentalizar o sofrimento de quem enfrenta dificuldades no acesso à habitação.

Não se trata de transformar uma manifestação em propaganda. Trata-se de reconhecer que a comunicação é uma dimensão da governação: ajuda a explicar decisões, a gerir expectativas e a tornar compreensível a ação pública. Quando esta dimensão falha, o espaço é ocupado por contradições, justificações e ruído, com consequências para a confiança dos cidadãos.

As tendas em Lisboa e no Porto são um sinal de alarme e a crise da habitação um problema para a sociedade portuguesa. Este contexto representa também uma oportunidade para aprofundar o diálogo entre os cidadãos, as instituições e os responsáveis políticos, posicionando no centro da discussão as causas do problema e as possíveis respostas. Comunicar não é apenas gerir o que acontece, mas, acima de tudo, ajudar a demonstrar o que pode mudar.

Quando a comunicação se perde em contradições, justificações e ruído, não é apenas a narrativa que fica comprometida. É também a oportunidade de reforçar a confiança dos cidadãos.