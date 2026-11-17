Distinguir o planeamento sucessório legítimo das estruturas artificiais e reconhecer que a continuidade da empresa familiar pode ser uma verdadeira razão económica.

Nas empresas familiares, planear adequadamente a sucessão pode ditar a diferença entre preservar o controlo do negócio e realizar uma transição estável ou fragmentar o capital e potenciar uma crise de governance quando a geração seguinte assumir a liderança.

Para preparar tal sucessão, o direito oferece figuras jurídicas estáveis e, também, instrumentos contratuais como o protocolo familiar, que pode consistir numa relevante ferramenta de governação e de definição de temas como a entrada e saída de familiares, bem como os limites e possibilidades na transmissão das participações. Afinal, numa empresa familiar, a continuidade acionista é muitas vezes condição da continuidade empresarial.

Contudo, recordando os ensinamentos de Benjamin Franklin relativamente às duas certezas na vida, importa ter sempre presente que qualquer processo de definição da transição geracional no âmbito das empresas familiares poderá acarretar diferentes impactos fiscais, presentes ou futuros: uma cláusula sobre a saída de um familiar ou sobre a forma como o capital pode ser concentrado ou distribuído pode ter consequências, por exemplo, em IRS, IRC, Imposto do Selo ou IMT.

Perante isto, o planeamento sucessório não deve ser desligado da análise fiscal. E essa análise ganha hoje uma importância acrescida, merecedora da especial atenção do tecido empresarial português, perante o escrutínio crescente da Autoridade Tributária e Aduaneira sobre estruturas de organização empresarial e familiar.

O exemplo mais claro é a holding familiar. Sendo muitas vezes a peça central da organização de uma família empresária, é também sobre ela que, por diversas vezes, incidem procedimentos de inspeção tributária que questionam a sua racionalidade económica. A preocupação da AT com operações sem substância é compreensível, mas a fronteira entre planeamento legítimo e abuso não pode, naturalmente, ser traçada pela simples existência de uma holding.

Acresce a este ponto de alerta o facto de alguma jurisprudência arbitral recente não ter ajudado a clarificar o tema, considerando não existirem razões económicas válidas quando a holding serve essencialmente a gestão do património e dos interesses societários da família.

Mas a holding é apenas uma peça do puzzle familiar. Quando um filho assume o negócio e os irmãos não, quem vende pode ser tributado pela mais-valia e quem compra pode necessitar de financiamento, com limites à dedutibilidade de juros e normas anti-abuso a considerar. A isto soma-se o património imobiliário, cuja transmissão pode gerar Imposto do Selo ou IMT, mesmo entre familiares.

Todos estes impactos devem, por isso, ser antecipados, por forma a que as decisões sobre a sucessão sejam tomadas de forma consciente, informada e documentada.

Às famílias empresárias pede-se preparação; à Autoridade Tributária e Aduaneira, clareza: distinguir o planeamento sucessório legítimo das estruturas artificiais e reconhecer que a continuidade da empresa familiar pode ser uma verdadeira razão económica, como outras jurisdições europeias já assumem de forma explícita, deverá ser o caminho a percorrer.

Afinal, as empresas familiares sobreviveram a crises e a sucessivas alterações fiscais. Com a adequada preparação, também a passagem de pais para filhos pode ser um momento de continuidade – e não de risco fiscal desnecessário.