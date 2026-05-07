Opinião

As marcas com Rock vivem mais tempo.

  • António Fuzeta da Ponte
  • 11:16

A música e as marcas sempre tiveram ligações fortes. Os jingles, só um exemplo, são do século XX, usados em todas as suas décadas. E isso são jingles. Agora quando é Rock, pensem...

Aqui há uns tempos vi um documentário sobre música portuguesa e num dos episódios o Rui Veloso confessou algo como “eh pá, desculpa, não me lembro, desse tempo houve muita coisa que se apagou…”. É natural, pensei eu. As vidas do rock são duras. Não são glamour. São vidas de estrada, de incerteza, de horas todas trocadas, de talento, claro. Mas de muito esforço. E de outras coisas que também não serão ótimas para a memória. Por isso sim, as vidas de rock atacam a memória.

Já no mundo das marcas, é o oposto. Acredito piamente que as marcas com música conquistam mais memória. E se sobrevivem na memória, vivem mais tempo. A música e as marcas sempre tiveram ligações fortes. Os jingles, só um exemplo, são do século XX, usados em todas as suas décadas. E isso são jingles. Agora quando é Rock, pensem…

Vejamos exemplos que nos são tão vívidos e presentes. Há marcas óbvias e tão próximas, que vivem nas nossas memórias porque têm música, têm rock, batem o pé connosco. E que recordamos sempre, porque é isso que música faz: ritmo, mais rima, mais melodia, é igual a recordação. Simples.

E mais do que recordação, a música trouxe-lhes valores associados. A Coca-Cola (always) e a felicidade, logo a abrir. Ninguém duvida. A Vodafone, quando nos trouxe os Dandy Warhols e conquistou um território de “joie de vivre”, o Pingo Doce, que avançou imenso na proximidade com o “Quem Trouxe” ou a NOS que se alavancou no “Don’t Stop me Now”, dos Queen, para um lançamento de marca a ganhar logo territórios de inovação e irreverência. Estes são só alguns exemplos de dupla vitória da música. Ela dá recordação e empresta valores às marcas. Bom, não é? Quem diria, que o Rock afinal prolonga a memória?

 

PS: Escrevo com o pé a bater. Faltam 60 dias para o NOS Alive abrir!

  • António Fuzeta da Ponte
  • Diretor de marca e comunicação da Nos

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!

Comentários ({{ total }})

As marcas com Rock vivem mais tempo.

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si

Nuno Antunes

Trutinhas de rabo na boca

Estratégia de Marketing não é discorrer sobre o próximo formato “da moda” nem testar tudo ao mesmo tempo, na esperança de que algo resulte. É sobre parar, pensar e tomar decisões difíceis.

Nuno Antunes,

Nuno Presa Cardoso

À (des)atenção das marcas portuguesas

Portugal, como sempre, tem tudo para ser o primeiro. E o talento raro de ser o último a acreditar em si próprio. Será que esta oportunidade bate certo com a sua marca?

Nuno Presa Cardoso,

Joana Garoupa

Quando o LinkedIn mente

O LinkedIn pode “mentir” num perfil, campanhas esquecem-se, títulos passam… mas a forma como uma marca é vivida e confiada… essa, sim, fica.

Joana Garoupa,

Populares