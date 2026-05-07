As marcas com Rock vivem mais tempo.

A música e as marcas sempre tiveram ligações fortes. Os jingles, só um exemplo, são do século XX, usados em todas as suas décadas. E isso são jingles. Agora quando é Rock, pensem...

Aqui há uns tempos vi um documentário sobre música portuguesa e num dos episódios o Rui Veloso confessou algo como “eh pá, desculpa, não me lembro, desse tempo houve muita coisa que se apagou…”. É natural, pensei eu. As vidas do rock são duras. Não são glamour. São vidas de estrada, de incerteza, de horas todas trocadas, de talento, claro. Mas de muito esforço. E de outras coisas que também não serão ótimas para a memória. Por isso sim, as vidas de rock atacam a memória.

Já no mundo das marcas, é o oposto. Acredito piamente que as marcas com música conquistam mais memória. E se sobrevivem na memória, vivem mais tempo. A música e as marcas sempre tiveram ligações fortes. Os jingles, só um exemplo, são do século XX, usados em todas as suas décadas. E isso são jingles. Agora quando é Rock, pensem…

Vejamos exemplos que nos são tão vívidos e presentes. Há marcas óbvias e tão próximas, que vivem nas nossas memórias porque têm música, têm rock, batem o pé connosco. E que recordamos sempre, porque é isso que música faz: ritmo, mais rima, mais melodia, é igual a recordação. Simples.

E mais do que recordação, a música trouxe-lhes valores associados. A Coca-Cola (always) e a felicidade, logo a abrir. Ninguém duvida. A Vodafone, quando nos trouxe os Dandy Warhols e conquistou um território de “joie de vivre”, o Pingo Doce, que avançou imenso na proximidade com o “Quem Trouxe” ou a NOS que se alavancou no “Don’t Stop me Now”, dos Queen, para um lançamento de marca a ganhar logo territórios de inovação e irreverência. Estes são só alguns exemplos de dupla vitória da música. Ela dá recordação e empresta valores às marcas. Bom, não é? Quem diria, que o Rock afinal prolonga a memória?

PS: Escrevo com o pé a bater. Faltam 60 dias para o NOS Alive abrir!