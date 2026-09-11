As pessoas não ficam nas empresas. Ficam onde sentem que pertencem

A pertença constrói-se na forma como um líder escuta antes de decidir, na transparência com que comunica, na autonomia que cria, no reconhecimento que demonstra e na coerência.

Existe uma ideia profundamente enraizada em muitas organizações: acreditar que o sentimento de pertença surge naturalmente com o tempo. Que basta integrar uma pessoa, apresentá-la à equipa, explicar-lhe os processos e esperar que, mais cedo ou mais tarde, se sinta parte da empresa. Mas a realidade mostra precisamente o contrário. O sentimento de pertença não nasce porque alguém permanece durante muito tempo numa organização. É esse sentimento que leva uma pessoa a querer permanecer, crescer e construir um percurso, mesmo quando surgem outras oportunidades.

Esta diferença pode parecer subtil, mas altera profundamente a forma como as empresas devem olhar para a retenção de talento. Durante anos, a preocupação foi encontrar formas de fazer as pessoas ficar. Investiu-se em benefícios, planos de carreira, programas de bem-estar, políticas de flexibilidade e iniciativas de employer branding. Tudo isso continua a ser importante e contribui para melhorar a experiência dos colaboradores. O problema surge quando se acredita que estas iniciativas, por si só, conseguem criar uma ligação duradoura entre as pessoas e a organização.

Na verdade, a pertença não se constrói através de um benefício nem de uma política. Constrói-se quando alguém sente que o seu contributo tem impacto, que existe espaço para participar, que pode ser ouvido e que encontra oportunidades reais para crescer. Constrói-se quando a liderança cria confiança suficiente para que exista iniciativa, quando o reconhecimento acontece de forma genuína e quando existe coerência entre aquilo que a organização promete e aquilo que efetivamente vive. É nesse momento que uma pessoa deixa de sentir que trabalha apenas para uma empresa e passa a sentir que faz parte daquilo que está a construir.

Esta diferença é muito mais estratégica do que muitas vezes se imagina. As organizações onde existe um verdadeiro sentimento de pertença não apenas retêm melhor as suas pessoas, como conseguem também criar equipas mais comprometidas, mais colaborativas e com maior capacidade para inovar, adaptar-se e crescer de forma consistente. Pelo contrário, quando esse sentimento não existe, instala-se um custo silencioso que raramente aparece nos indicadores de gestão, mas que condiciona profundamente o desempenho da organização.

Esse custo começa muito antes da saída de um colaborador. Antes de alguém apresentar uma carta de demissão, normalmente deixa de propor ideias, de desafiar decisões, de assumir novas responsabilidades e de investir a mesma energia no trabalho. Continua presente, continua a cumprir as suas funções, mas já não está verdadeiramente ligado ao projeto. Quando a saída acontece, aquilo que parece uma decisão recente é, muitas vezes, apenas o desfecho de um processo que começou muitos meses antes.

É precisamente por isso que tantas empresas acreditam que perderam um profissional no momento em que ele decidiu sair, quando, na realidade, começaram a perdê-lo muito antes. O problema é que esse momento dificilmente é visível. Não existe um indicador que mostre quando alguém deixa de acreditar que vale a pena contribuir mais, nem um relatório que revele quando o compromisso começa a transformar-se em simples permanência.

Por isso, a pertença não pode ser encarada como uma consequência natural da integração. Um bom onboarding é importante. Um ambiente de trabalho positivo também. Mas nenhum desses fatores substitui a experiência que cada pessoa vive todos os dias dentro da organização. A pertença constrói-se na forma como um líder escuta antes de decidir, na transparência com que comunica, na autonomia que cria, no reconhecimento que demonstra e na coerência entre aquilo que diz e aquilo que faz.

Num contexto em que tantas organizações continuam preocupadas com a dificuldade em atrair e reter talento, talvez seja altura de inverter a perspetiva. Em vez de perguntar constantemente porque é que as pessoas saem, talvez devêssemos perguntar que tipo de organização estamos realmente a construir. Porque profissionais talentosos procuram muito mais do que um bom salário ou uma função interessante. Procuram contextos onde possam confiar, crescer, influenciar e sentir que fazem parte de algo maior.

Esse é, provavelmente, o verdadeiro desafio das organizações nos próximos anos. Não encontrar novas estratégias de retenção, mas criar culturas onde as pessoas tenham razões para querer permanecer. Porque a retenção nunca foi um objetivo em si. É a consequência natural de uma organização onde existe confiança, coerência, espaço para crescer e um verdadeiro sentimento de pertença.

No final, as pessoas não ficam simplesmente nas empresas. Ficam onde sentem que vale a pena construir carreira.