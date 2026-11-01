As três contas de William Nordhaus

As três contas de William Nordhauspremium
O economista que morreu na semana passada passou a vida a medir coisas importantes: o bem-estar que o PIB não vê, o custo do carbono e a parte do valor que fica com quem inova.
William Nordhaus morreu a 30 de outubro, aos 85 anos. Ganhou o Nobel da Economia em 2018 por ter posto o clima dentro dos modelos de crescimento. Gerações de estudantes aprenderam economia pelo manual que escreveu com Paul Samuelson a partir de 1985 e que continuou sozinho depois de Samuelson morrer. Foi conselheiro económico de Jimmy Carter e vice-reitor de Yale, onde entrou como aluno em 1959 e de onde nunca saiu.
Os obituários vão falar do clima. Têm razão, mas ficam a meio. Nordhaus foi, acima de tudo, um contabilista do que importa. Fez três contas que mais ninguém tinha feito, e cada…
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