Assédio moral e a “prova impossível”: quando o litígio fica reduzido a palavra contra palavra

Sem critérios probatórios aplicados de forma consistente e sem valorização efetiva da prova indiciária, o processo continuará a ser um duelo de versões decidido pelo acaso.

O assédio moral no trabalho é um tema recorrente no debate público e no contencioso laboral. Em tribunal, a questão decisiva é muitas vezes outra: o que fica efetivamente provado quando os factos se constroem por micro-atos, reuniões sem ata, mensagens ambíguas, exclusões subtis e avaliações “tecnicamente justificadas”? Apesar da evolução jurisprudencial, mantém-se um problema central: sem previsibilidade probatória, o processo acaba por se converter num duelo de versões e a tutela fica demasiado dependente do acaso da prova.

O Código do Trabalho proíbe o assédio e impõe ao empregador deveres de respeito e de proteção da integridade moral do trabalhador. A violação desses deveres pode resultar em ilicitude e responsabilidade e refletir-se na rutura do vínculo. A dificuldade surge quando se passa da norma à prova.

Precisamos de critérios probatórios mais previsíveis: reiteração, intencionalidade/efeito e nexo causal. A jurisprudência superior tem sublinhado que o assédio não se confunde com conflito pontual, chefia exigente ou ato isolado; tende a exigir um padrão de condutas apto a afetar a dignidade do trabalhador, degradar o ambiente de trabalho e ligar-se aos danos invocados. Esta tríade (reiteração, efeito e nexo) reaparece, com variações de concretização, e é precisamente aí que a previsibilidade falha. A consequência prática é conhecida: quando a prova é sobretudo testemunhal (colegas com receio, equipas rotativas, chefias que controlam o “ambiente”), o processo fica refém do binómio credibilidade vs. silêncio. E cria-se um incentivo perverso: o assédio sofisticado (sem rasto) fica, por vezes, mais protegido do que o assédio grosseiro. Sem mecanismos internos credíveis, o tribunal chega tarde e chega cego. Canais de denúncia, investigação, preservação de evidência e medidas anti-retaliação não são “acessórios de compliance”; são infraestruturas de prova e de prevenção. Se inexistirem ou forem decorativos, a empresa perde a oportunidade de interromper o ciclo de degradação e o trabalhador perde o percurso documentado que ajudaria o tribunal a reconstruir os factos. O resultado é o pior dos mundos: danos elevados, ruturas contratuais e contencioso decidido por perceções. A evolução jurisprudencial tem sido útil, mas não substitui a orientação prática mínima. Supremo e Relações têm delimitado o conceito e evitado a banalização — um ganho. Ainda assim, a jurisprudência revela a necessidade de maior orientação operativa: que factos típicos pesam, que padrões de reiteração contam, como ler a prova em contextos de assimetria hierárquica e que documentação interna é vista como prevenção séria (ou como encobrimento). A previsibilidade aqui é também justiça material: permite prevenir em vez de apenas indemnizar.

Em suma, o problema não é de direito substantivo — é de prova e, antes dela, de prevenção. Sem critérios probatórios aplicados de forma consistente e sem valorização efetiva da prova indiciária, o processo continuará a ser um duelo de versões decidido pelo acaso. Do lado das empresas, canais de denúncia acessíveis, investigação célere, garantias de anti retaliação e registo das decisões de gestão de pessoas são condições mínimas — não opções de boa prática.

Quando tribunais e organizações convergirem nesta dupla exigência passaremos do diagnóstico à solução.