Atração de talento em Portugal cada vez mais alinhada com os mercados globais

Existem algumas particularidades locais, como a dimensão do mercado, cultura empresarial, relação com cliente e maturidade dos processos, que nos diferenciam das tendências globais.

Identificar, atrair e contratar profissionais executivos através de consultoras especializadas tem sido uma prática cada vez mais comum em Portugal. Estas práticas seguem, em linhas gerais, os padrões internacionais. Mas existem algumas particularidades locais, como a dimensão do mercado, cultura empresarial, relação com cliente e maturidade dos processos, que nos diferenciam das tendências globais para o setor.

Estas idiossincrasias resultam da dimensão e distribuição demográfica do país. Não é o facto de Portugal ser um mercado pequeno, quando comparado com outros países, como França, Espanha, Alemanha ou Reino Unido, mas também porque a sua concentração populacional faz-se essencialmente em Lisboa e Porto. Tal resulta em centros de decisão que raramente se encontram dentro de portas, o que dificulta, em muitas situações, o processo de tomada de decisão.

Ao nível dos processos e metodologias, verifica-se, igualmente, um certo conservadorismo e o estabelecimento de relações com base na confiança, para além de um menor pendor para a adoção de tecnologias. A isto, soma-se uma menor diversidade de talento, face a países de elevada maturidade e com uma ampla diversidade de perfis, bancos de dados globais e maior foco em talento com multi competências.

Apesar disso, não podemos deixar de reforçar a evolução da identificação dos nomes adequados para cargos de liderança. Os últimos anos têm sido caracterizados por uma evidente mudança na economia nacional, com o aumento da internacionalização por parte das empresas, digitalização dos negócios e maior exigência de investidores e stakeholders. Com consequências para o setor e para o perfil procurado.

Perante isto, as empresas nacionais procuram assumir uma posição na linha da frente no que concerne à adoção de ferramentas de gestão estratégica de talento, imperativas para a captação de competências que não existem internamente. Por exemplo, verifica-se no mercado nacional um crescimento da importância das PME. Também as empresas familiares estão mais profissionalizadas, o que as leva a recorrer a este serviço em mais larga escala. O mesmo se verifica em organizações que se encontram em expansão internacional, as quais precisam de talento com experiência e competências globais. Outro aspeto que não é possível dissociar é o aumento do foco na diversidade e género, pelo que é mais comum a necessidade de identificar mulheres com experiência Executiva.

Embora Portugal se encontre ainda num estágio da maturidade distinto face a outros países, notamos uma crescente importância deste serviço para as organizações nacionais como importante ferramenta de identificação e transformação estratégica de talento, garantindo assim um alinhamento sólido entre as diferentes equipas de liderança e os objetivos de negócio.