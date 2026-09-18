Bancários, retrato de um setor em mudança

O bancário deixou de ser sobretudo um técnico de confiança para se tornar, muitas vezes, num vendedor sob pressão, com menos autonomia e menos reconhecimento social.

Vem este artigo a propósito de “Bancários: Retratos com data-valor”, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, um livro que olha para uma profissão que durante décadas foi sinónimo de prestígio, estabilidade e ascensão social, mas que foi perdendo peso com as mudanças económicas, tecnológicas e organizacionais da banca em Portugal.

Partindo de testemunhos e memórias, o livro reconstrói o percurso do empregado bancário como figura social relevante antes do 25 de Abril, quando a profissão assentava numa forte identidade de classe, num espírito coletivo e numa relação próxima com os clientes.

Antes da revolução, o bancário era visto como um trabalhador de classe média com estatuto, disciplina e uma reconhecida função social. O setor tinha uma organização hierárquica, regras rígidas, fortes vínculos internos e uma vida profissional marcada pela antiguidade, pela estabilidade e por uma cultura corporativa muito própria. A banca não era apenas um lugar de trabalho: era também um espaço de mobilidade social, de coesão e de identidade coletiva.

Nas décadas seguintes, essa realidade foi-se alterando profundamente. A liberalização do setor, a privatização, a concentração bancária, a digitalização e a pressão comercial transformaram a profissão e o quotidiano das agências. O que antes era um trabalho assente na relação e na prudência passou a ser cada vez mais dominado por metas, produtos, rankings, rapidez e rentabilidade. O bancário deixou de ser sobretudo um técnico de confiança para se tornar, muitas vezes, num vendedor sob pressão, com menos autonomia e menos reconhecimento social.

Esta erosão não pode ser atribuída apenas às administrações ou às mudanças estruturais. Há, em vários testemunhos, uma autocrítica aos próprios bancários: a fragmentação da classe, o enfraquecimento da solidariedade, a aceitação de lógicas individualistas e a perda de um espírito coletivo que durante muito tempo sustentou a profissão. A pressão dos objetivos, a competição interna e o recuo da ação sindical contribuíram para enfraquecer a identidade comum dos trabalhadores bancários.

Hoje, o setor vive uma nova etapa de transformação, marcada pela automatização dos processos, pelo fecho de balcões e pela entrada da inteligência artificial em áreas como análise de risco, apoio ao cliente, deteção de fraude e tratamento documental. A IA promete mais eficiência, mas também levanta desafios sérios: menos funções repetitivas, mais exigência de competências digitais, maior pressão regulatória e risco de decisões opacas ou excessivamente automatizadas. O futuro do trabalho bancário parece apontar para menos tarefas operacionais e mais funções especializadas, mas também para uma profissão mais instável, menos visível e mais dependente da tecnologia.

No fundo, já não se trata apenas de saber como vai mudar a banca, mas o que se vai perder quando desaparecer o bancário enquanto figura de confiança, mediação e relação humana. Acima de tudo, comporta um risco muito sério: uma banca sem rosto, sem memória e sem vínculo humano pode tornar-se mais eficiente, mas também mais distante e mais vulnerável à desconfiança social.