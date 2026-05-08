Bem-estar no trabalho: de benefício a pilar estratégico

As empresas que investem de forma genuína em estratégias de bem-estar constroem culturas mais fortes, relações mais humanas e resultados mais sustentáveis.

Durante muitos anos o bem-estar no local de trabalho foi visto como um “extra” simpático – algo desejável, mas não essencial. Hoje, essa perspetiva está claramente ultrapassada. Num mercado de trabalho cada vez mais exigente, competitivo e em constante transformação, o wellbeing deixou de ser apenas uma tendência para se afirmar como um verdadeiro pilar estratégico das organizações.

São diversos os estudos que confirmam a mudança de paradigma. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão e a ansiedade custam à economia global cerca de mil milhões de dólares por ano em perda de produtividade. Na União Europeia, estima-se que os problemas de saúde mental sejam responsáveis por milhares de milhões de euros em custos anuais associados ao absentismo, presentismo e rotatividade (Panorama da Saúde: Europa, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, 2018).

O estudo “World Day for Safety and Health at Work” publicado pelo European Trade Union Institute (ETUI), em abril do ano passado, indica ainda que cerca de 50% dos dias de trabalho perdidos estão relacionados com stress laboral, ansiedade ou depressão, com impactos diretos no desempenho das empresas.

A realidade é simples: pessoas saudáveis, equilibradas e apoiadas são mais envolvidas, mais produtivas e mais preparadas para enfrentar os desafios profissionais e pessoais. Segundo estudos internacionais* sobre engagement, organizações com elevados níveis de bem-estar registam aumentos de produtividade na ordem dos 20% e reduções da rotatividade que podem ultrapassar os 40%. Ignorar esta dimensão humana é comprometer não só a experiência dos colaboradores, mas também a sustentabilidade e os resultados de qualquer negócio.

O mercado de trabalho atual é marcado por novos modelos de trabalho, maior exigência emocional e uma crescente consciencialização sobre a saúde mental. Em Portugal, vários estudos** sobre condições de trabalho apontam o stress laboral e o risco de burnout como preocupações centrais para uma parte significativa da população ativa.

Dados recentes indicam que mais de um terço dos trabalhadores portugueses referencia níveis elevados de stress no trabalho, sendo o esgotamento emocional uma das principais causas de baixas prolongadas e de diminuição do envolvimento profissional (STADA, Health Report, 2025). As organizações que reconhecem esta realidade e atuam de forma consistente estão mais bem posicionadas para atrair e reter talento, promover culturas positivas e construir equipas resilientes.

Neste sentido, é importante que as empresas disponibilizem iniciativas concretas de apoio aos colaboradores no seu dia a dia, mas essas iniciativas só produzem verdadeiro impacto quando são acompanhadas por uma liderança consciente e por culturas organizacionais que promovem confiança, equilíbrio e diálogo aberto sobre saúde mental. Programas de assistência ao colaborador, acessíveis 24 horas por dia, que oferecem suporte psicológico, aconselhamento financeiro ou apoio em situações de crise, têm demonstrado impacto positivo na redução do absentismo e no aumento da perceção de apoio organizacional.

Falar de wellbeing no trabalho é, no fundo, falar de pessoas. É reconhecer que cada colaborador traz consigo desafios, emoções e necessidades que não ficam à porta quando entram no local de trabalho. As empresas que compreendem isto e investem de forma genuína em estratégias de bem-estar constroem culturas mais fortes, relações mais humanas e resultados mais sustentáveis.

O futuro do trabalho será, inevitavelmente, mais humano. E o bem-estar não é apenas parte desse futuro, é uma condição essencial para que organizações e pessoas possam prosperar de forma sustentável.

*Gallup (2023), State of the Global Workplace: 2023 Report.

CJPI (2024), Workplace Well-Being and Productivity: The Data Behind a Healthier Workforce.

HumanSmart (2023), Quais são os principais fatores que impactam diretamente no desempenho dos colaboradores?

** STADA (2025), Health Report.

Marktest/Medicare (2025), Estudo Nacional de Saúde 2025.