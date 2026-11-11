Black Friday: entre o desconto anunciado e o preço real

As campanhas começam cada vez mais cedo, oferecendo reduções de preço “imbatíveis” e têm a particularidade de transformar uma compra por impulso numa aparente decisão de poupança.

Atrás das inúmeras campanhas promocionais, no local ou à distância de um click, existem regras sobre preços, IVA e faturação que importa conhecer. A Black Friday já não se limita a uma sexta-feira de novembro; mas sim a vários dias, por vezes semanas que mobilizam os consumidores com a promessa de comprarem mais barato e a anteciparem as compras de Natal. Por outro lado, e sendo esta uma altura de reforço de recursos humanos nas lojas, é seguro afirmar que os portugueses são fãs da Black Friday.

Entre a publicidade, as percentagens de desconto, a pressão para aproveitar uma oferta antes que termine o prazo de aquisição, nem sempre é fácil distinguir uma boa oportunidade de uma estratégia de marketing e comunicação.

Os números não mentem, e ajudam a compreender a dimensão do fenómeno em Portugal: os indicadores divulgados pela SIBS Analytics (incide sobre pagamentos abrangidos pela sua rede, não representando a totalidade do consumo nacional) permitem acompanhar a evolução das compras realizadas durante as últimas quatro edições da Black Friday:

Entre 2022 e 2024, o valor das compras cresceu consecutivamente: 7% em 2022, 12% em 2023 e 27% em 2024, face ao ano anterior. No mesmo período, o peso das compras online passou de 22% para 27%, enquanto o valor médio por compra oscilou entre 39 euros e 49 euros.

Em 2025, o valor médio por compra fixou-se nos 41 euros e o comércio online representou 30% do montante total, correspondendo a uma em cada quatro compras. O valor global das transações foi 79% superior à média diária dos restantes dias de novembro. Este último valor compara a Black Friday com a média dos restantes dias do mês, e não com o ano anterior.

A tendência é clara: a Black Friday ganhou expressão comercial e o comércio eletrónico assume um peso crescente. Em 2025, três em cada dez euros gastos neste dia foram despendidos online. Este ano, de acordo com alguns estudos, os portugueses estão a contar com estes dias promocionais.

Do ponto de vista fiscal, uma campanha promocional não altera as regras de liquidação do IVA. Mas o desconto concedido tem consequências na determinação do valor sobre o qual o imposto incide: O artigo 16.º, n.º 6, alínea b), do Código do IVA determina que os descontos, abatimentos e bónus concedidos são excluídos do valor tributável.

Na prática, quando um comerciante concede um desconto comercial no momento da venda, devidamente refletido na fatura, o IVA incide sobre o preço efetivamente cobrado, já depois da redução.

O desconto reduz, assim, o valor tributável e o imposto liquidado. Não altera, contudo, a taxa de IVA aplicável ao produto. Mas nem todos os descontos têm o mesmo tratamento fiscal. Quando a redução do preço ocorre depois da emissão da fatura, pode haver lugar à regularização do IVA, nos termos do artigo 78.º do Código do IVA, desde que sejam cumpridas as condições e formalidades legalmente previstas. É necessário, designadamente, documentar a alteração através do documento retificativo adequado e observar as regras relativas ao conhecimento ou aceitação da retificação pelo adquirente, quando aplicáveis.

O Decreto-Lei n.º 70/2007, na sua redação atual, regula as práticas comerciais com redução de preços. Para efeitos de anúncio de uma redução, o preço de referência corresponde, em regra, ao preço mais baixo a que o produto foi vendido nos 30 dias consecutivos anteriores, no mesmo estabelecimento ou canal de venda. Isto significa que o comerciante não pode escolher livremente um preço anterior mais elevado para apresentar uma redução aparentemente mais expressiva.

A percentagem de desconto deve corresponder a uma redução efetiva, calculada com referência ao preço legalmente relevante. O preço recomendado pelo fabricante ou um valor meramente indicativo não substitui esse critério.

As campanhas devem ainda identificar de forma clara a modalidade de venda, o período de vigência e os produtos abrangidos. Expressões como «Black Friday» podem ser utilizadas como referências comerciais, mas não dispensam o cumprimento das regras aplicáveis às promoções, aos saldos ou às liquidações.

Para o consumidor, a Black Friday pode ser uma boa oportunidade, mas exige alguma preparação. O desconto mais elevado nem sempre corresponde à melhor compra.

Existe um fenómeno curioso nesta época. Entramos numa loja para aproveitar um desconto de 30% e saímos com três artigos que não estavam na nossa lista, convencidos de que poupámos dinheiro. A matemática parece simples, mas nem sempre ajuda: gastar 70 euros num produto que custava 100 pode ser uma boa decisão; gastar 70 euros num produto de que não precisávamos continua a ser gastar 70 euros. A Black Friday tem esta particularidade, consegue transformar uma compra por impulso numa aparente decisão de poupança!

Por isso, antes de avançar, vale a pena identificar o produto que realmente pretendemos adquirir, comparar preços em diferentes estabelecimentos e confirmar o preço anterior apresentado pelo vendedor. Uma redução de 50% só é relevante se o preço de partida for verdadeiro e se o valor final for efetivamente competitivo.

Nas compras online, há ainda direitos que importa conhecer. Em regra, o consumidor dispõe de 14 dias seguidos para exercer o direito de livre resolução, sem necessidade de indicar o motivo, nos contratos celebrados à distância. No caso da compra de bens, o prazo conta-se a partir da sua receção. Existem, contudo, exceções previstas na lei, e os custos de devolução podem ficar a cargo do consumidor se este tiver sido previamente informado.

Nas compras realizadas numa loja física, a situação é diferente: se o produto não apresentar defeito ou falta de conformidade, o comerciante não está legalmente obrigado a aceitar a devolução ou a troca apenas porque o consumidor mudou de ideias. Essa possibilidade depende da política comercial da loja. Em ambos os casos, adquirir um produto em promoção, não significa perder direitos associados à garantia legal.

Pedir fatura é igualmente essencial. Não apenas por razões fiscais, mas porque constitui um elemento importante para comprovar a aquisição e exercer os direitos do consumidor.

A gestão fiscal também não pode ficar para depois. Os sistemas de faturação devem refletir corretamente os preços praticados e os descontos concedidos, assegurando a aplicação da taxa de IVA adequada e o cumprimento das obrigações de emissão de fatura previstas no artigo 29.º do Código do IVA.

Uma campanha comercial pode concentrar um elevado número de operações num curto espaço de tempo. Mas se os procedimentos internos não estiverem preparados, o aumento das vendas pode trazer consigo erros de faturação, dificuldades de controlo e riscos fiscais, que não valem a pena serem incorridos.

A Black Friday, mais do que um exercício de comunicação comercial, é um momento em que se cruzam decisões de consumo, estratégias empresariais, proteção do consumidor e responsabilidade fiscal. Nesta época, os preços podem baixar mas a transparência, a informação e as responsabilidades fiscais não.