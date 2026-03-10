BTL 2026: a maior edição e um setor reconhecido

É no turismo de qualidade e de alto valor precisamos de apostar e continuar a investir. Afirmar Portugal como um destino de excelência é o caminho de sentido obrigatório.

Mais de 1.700 expositores, uma área recorde de 60 mil metros quadrados de feira e 125 destinos internacionais tornaram a edição deste ano da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa a maior de sempre. O evento, que decorre até 1 de março, renova a ambição de se assumir como hub internacional do turismo, com forte aposta em negócio, inovação e internacionalização.

A edição contou com três convidados especiais: Figueira da Foz (município convidado), Algarve (destino nacional) e Brasil (destino internacional). Destinos, de turismo interno e externo, importantes para o país.

Dois dos temas em destaque nas conversas entre operadores foram o deficiente controlo de passageiros e passaportes e um aeroporto incapaz de responder às necessidades da procura. Estas situações tornam sofrida a experiência logo à entrada e os visitantes desesperam todos os dias.

Como referiu Bernardo Trindade, presidente da AHP – Associação de Hotéis de Portugal “estamos a remendar, mas temos de o fazer bem”, até haver nova infraestruturas. É importante que esta fase de transição não ponha em causa toda a marca Portugal que tem sido construída ao longo dos últimos anos.

São muitos os desafios que o setor enfrenta. É no turismo de qualidade e de alto valor precisamos de apostar e continuar a investir. É também na diversificação e promoção do interior que o país se pode diferenciar daqui para a frente. Em vez de concentrar tudo nas grandes cidades, pode, por uma vez, ter a estratégia e o foco em promover o desenvolvimento do território através desta área de atividade, entre outras.

Muitos estudos têm sido feitos a apontar os melhores caminhos. O diagnóstico está escrito e as estratégias também. Aliás, durante a feira foram entregues os Portugal Trade Awards by Publituris BTL 2026, nos quais a EY Portugal foi distinguida na categoria “Melhor consultoria e assessoria em turismo”. Um prémio que reconhece o contributo para apoiar decisões para o futuro e reforçar a competitividade do setor. Afirmar Portugal como um destino de excelência é o caminho de sentido obrigatório.