Opinião

Casas para arrendar a 2300 euros? É fazer as contaspremium

Quando os dados parecem confirmar exactamente a história que já tínhamos na cabeça, é precisamente quando convém fazer mais uma conta.

Há cerca de duas semanas, fez capa no Público a notícia “Dispara oferta de casas para arrendar com valores perto dos 2300 euros”. Rafaela Burd Relvas, a jornalista autora da peça, pediu ao Imovirtual os dados relativos aos anúncios de casas para arrendar entre Janeiro e Agosto de 2025 e o mesmo período de 2026. Verificou que o número médio diário de anúncios aumentara 13%, mas que o de casas com rendas entre 2.000 e 2.300 euros crescera 34%, e concluiu: "Há um indicador no ritmo deste crescimento que mostra, de forma evidente, uma maior aposta dos proprietários em rendas mais elevadas".

Este será, provavelmente, um daqueles casos que contribuem para a fama de uma má relação entre jornalistas e a Matemática. É que saber que os anúncios naquele intervalo aumentaram 34% não nos…

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