Centeno, o economista com ego de Ronaldo

Embora, por vezes, faça críticas pertinentes e fundamentadas, a vaidade e a incoerência acabam por lhe toldar a razão. Centeno é o Camões da análise, não tanto pelo brilhantismo como pela pala no olho

Em 2017, Wolfgang Schäuble apelidava Mário Centeno de “Ronaldo do ECOFIN”. Depois de anos de relações aflitivas com o ministro das finanças alemão, o elogio ao congénere português caía que nem uma luva. Nove anos se passaram e, hoje, a comparação ganha uma nova dimensão: também na egomania Centeno é uma espécie de CR7 das finanças.

O ex-governador do Banco de Portugal tem se desdobrado em entrevistas que se somam ao comentário televisivo e ao livro que acaba de publicar. E há algo que é transversal a todas as suas intervenções: Centeno é muito crítico, de Montenegro a Carneiro, passando até por Costa, poucos se safam quando comparados com a sua mundividência. Aliás, outro traço saliente das suas entrevistas é precisamente o facto de nunca errar, esboçando uma espécie de versão contemporânea da epígrafe humoristicamente atribuída a Cavaco – “Nunca me engano e raramente tenho dúvidas”. Ao contrário de Cavaco, Centeno já esteve mais longe de a proferir.

A procura por tempo de antena é sôfrega e o resultado, invariavelmente, é uma ode à sonsice. Para criticar Marcelo, que teve não só a desfaçatez de o recusar como PM, como também de o desmentir na sequência daquela gabarolice internacional ao Financial Times, Centeno critica os governos minoritários de Montenegro e a ausência de exigência de acordos escritos. Infelizmente, esqueceu-se de que o seu governo de 2019 era minoritário.

Escreve artigos trauliteiros com dados massajados e truncados para sustentar a tese de que Montenegro é tão mau ou pior que Sócrates. Infelizmente, também nunca viu mal em governar com Costa, ex-número dois de Sócrates, ou Santos Silva, que até hoje é incapaz de criticar o chefe. Alerta agora para o facto de o superavit não ser sustentável, porque depende apenas do excedente da Segurança Social. É verdade. Tal como em 2019. Ou não foi assim que conseguiu o brilharete? Embora, por vezes, faça críticas pertinentes e fundamentadas, a vaidade e a incoerência acabam por lhe toldar a razão. Centeno é o Camões da análise, não tanto pelo brilhantismo como pela pala no olho direito.

Mário Centeno só se vê a si próprio. Acha-se uma espécie de homem providencial. Só com ele as finanças estiveram certas, convenientemente esquecidas as cativações a que recorreu para tal. Só ele salvaria o SNS. Aliás é tão eficiente que lhe chegavam seis meses, antes de prosseguir as façanhas como predestinado ao Banco de Portugal. De resto, Centeno, que com tanta precisão critica todos, só consigo não vê problemas éticos, ora na passagem para a liderança do BdP, ora na putativa passagem para São Bento, ora na reforma aos 59 anos. Aliás, só a ingenuidade política própria de uma personagem como Centeno permite sonhar com uma carreira política depois desta procissão de gafes, escândalos e análises zarolhas.

Centeno, entre 2015 e 2025, foi ministro das Finanças e governador do Banco de Portugal. Entretanto quis ser presidente da Autoridade Bancária Europeia, vice-presidente do BCE, presidente do FMI, primeiro-ministro e Presidente da República. Hoje quer ser líder de um partido em que não milita e Deus queira que corra tudo bem na operação ao Santo Padre, porque ninguém sabe o que aconteceria na clausura de um novo conclave. Em Voar, Tim conta-nos a história de um rapaz que queria tudo, mas a quem tudo era negado. No fim, lembra que é preciso “Acordar meter os pés no chão”. Mário Centeno tem ainda muito a aprender a sabedoria dos Xutos e Pontapés.