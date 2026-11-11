Charles, a prevenção ‘à alemã’ e o que isso revela

A depressão Charles é o primeiro teste em tempo real ao que o país aprendeu e ao que corrigiu desde a Kristin, nas redes, na proteção civil e na forma como protege a economia. Com o país parado por decreto pelo menos durante 24 horas, vai ser possível avaliar também como é que Portugal distribui o risco entre quem o previne, quem aceite corrê-lo e, no final do dia, quem acaba por pagá-lo.

O Governo declarou a situação de alerta, mandou fechar escolas e os serviços públicos não essenciais e pediu a quem puder que fique em casa. Boa parte do Centro e do Sul…