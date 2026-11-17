Apenas 41% das organizações têm políticas formais de governação de IA, só 23% monitorizam os seus agentes. São precisamente estes controlos que fazem a diferença, reduzindo o risco.

Outubro foi o Mês Europeu da Cibersegurança e, este ano, a data trouxe uma pergunta que nenhuma organização pode adiar: a estratégia de segurança está a acompanhar o ritmo de adoção da inteligência artificial (IA)? A resposta tornou-se decisiva. A IA está a passar da experimentação para o núcleo das operações e, com isso, a cibersegurança deixa de ser uma função técnica para se afirmar como uma alavanca de competitividade.

A pressão começa do lado do ataque, cuja economia a IA está a transformar. Os modelos de fronteira já identificam, com uma velocidade e uma escala sem precedentes, vulnerabilidades que escaparam à deteção durante décadas, e os atacantes recorrem a agentes de IA para mapear fragilidades internas e lançar campanhas de phishing e ransomware. O estudo da Boston Consulting Group (BCG) “Cybersecurity Budgets Are Growing Fast. AI Threats Are Growing Faster”, que inquiriu cerca de 300 responsáveis de cibersegurança a nível global, mostra a dimensão do problema: 89% das empresas reportaram ataques potenciados por IA nos últimos 12 meses e 35% registaram um impacto financeiro ou operacional significativo.

Apenas 41% das organizações têm políticas formais de governação de IA, só 23% monitorizam os seus agentes e menos de 20% controlam a shadow AI , a prompt injection ou as identidades não humanas. São precisamente estes controlos que fazem a diferença: as organizações que os adotaram em maior escala têm uma probabilidade muito menor de sofrer um impacto significativo associado à IA.

As empresas têm respondido com investimento. Segundo o mesmo estudo, a despesa em cibersegurança cresceu 12% em 2025, bem acima dos 7% previstos, e mais de 80% das empresas planeiam continuar a reforçá-la ao longo de 2027. Mas a ameaça avança mais depressa do que os orçamentos, e o perímetro a proteger alargou-se: além de redes, aplicações e dados, inclui agora modelos, agentes, prompts, dados de treino, código gerado por IA e identidades não humanas.

É neste novo perímetro que se abre o fosso. Apenas 41% das organizações têm políticas formais de governação de IA, só 23% monitorizam os seus agentes e menos de 20% controlam a shadow AI, a prompt injection ou as identidades não humanas. São precisamente estes controlos que fazem a diferença: as organizações que os adotaram em maior escala têm uma probabilidade muito menor de sofrer um impacto significativo associado à IA. Para as lideranças, a questão deixa, assim, de ser quanto investir. Passa a ser onde investir e com que retorno em redução de risco.

Fechar este fosso exige, porém, mais do que tecnologia, porque o principal obstáculo é organizacional. As equipas de segurança entram tarde nas iniciativas de IA, a responsabilidade é difusa e processos críticos, como a correção de vulnerabilidades ou a gestão de acessos, continuam a depender de coordenação manual. Cada passagem entre equipas consome o recurso que a IA tornou mais escasso: o tempo. As organizações que aceleram a adoção de IA sem redesenhar o seu modelo operativo de segurança estão, na prática, a acumular risco oculto.

Recuperar de um ataque já não chega. O que distingue as organizações resilientes é a capacidade de o prever, de o travar antes que se propague e de manter o negócio a funcionar. A proteção não depende do tamanho do orçamento, mas da capacidade de o converter em defesa efetiva.

A análise da BCG “Cybersecurity at the Speed of AI Requires Synchronicity”, baseada num benchmarking de empresas líderes, mostra que as de melhor desempenho sincronizam negócio, tecnologia e segurança. Para a gestão de topo, isso implica dar ao CISO, o responsável máximo pela segurança da informação, autoridade efetiva sobre a estratégia e o risco, com uma execução descentralizada e responsabilizada, e definir com clareza quem decide, quem executa e quem aprova. Implica também integrar a segurança desde a conceção, e não no fim, e redesenhar os processos antes de os automatizar. A IA não corrige processos mal desenhados, apenas os acelera, mas sobre processos claros permite responder a ataques à velocidade da máquina.

Para as empresas portuguesas, com pontos de partida muito diferentes, estas mudanças ganham ainda mais peso, porque a fasquia subiu. Recuperar de um ataque já não chega. O que distingue as organizações resilientes é a capacidade de o prever, de o travar antes que se propague e de manter o negócio a funcionar.

A proteção não depende do tamanho do orçamento, mas da capacidade de o converter em defesa efetiva. As empresas que sincronizarem a adoção da IA com a sua segurança vão escalar inovação com confiança; as restantes vão escalar fragilidade. Este é, por isso, o momento certo para escolher de que lado ficar.