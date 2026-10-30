Como construir (e disponibilizar) as casas que faltam

Opinião

Como construir (e disponibilizar) as casas que faltampremium

Há trinta anos, Portugal construiu demais para um país que não crescia. Hoje tem o problema inverso e, tristemente irónico, não tem já quem o resolva.

Em 2002, Portugal concluiu 125 mil casas novas. Tinha 10,4 milhões de habitantes, uma população praticamente estagnada, e construía como se esperasse mais um milhão. Em 2025 chegou esse milhão (e ainda um pouco mais), e o país concluiu 27 mil casas. Costumamos falar em falta de planeamento – neste caso, planeámos com 20 anos de antecedência! A piada está feita. Infelizmente, a conta também.

A crise da habitação tem sido discutida sobretudo pelo lado da procura: juros, imigração, vistos gold, alojamento local, fundos. Tudo isso conta e é preciso apoiar quem não consegue encontrar casa, mas…

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