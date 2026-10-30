Como construir (e disponibilizar) as casas que faltam

Em 2002, Portugal concluiu 125 mil casas novas. Tinha 10,4 milhões de habitantes, uma população praticamente estagnada, e construía como se esperasse mais um milhão. Em 2025 chegou esse milhão (e ainda um pouco mais), e o país concluiu 27 mil casas. Costumamos falar em falta de planeamento – neste caso, planeámos com 20 anos de antecedência! A piada está feita. Infelizmente, a conta também.

A crise da habitação tem sido discutida sobretudo pelo lado da procura: juros, imigração, vistos gold, alojamento local, fundos. Tudo isso conta e é preciso apoiar quem não consegue encontrar casa, mas…