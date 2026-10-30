Como construir (e disponibilizar) as casas que faltampremium
Há trinta anos, Portugal construiu demais para um país que não crescia. Hoje tem o problema inverso e, tristemente irónico, não tem já quem o resolva.
Em 2002, Portugal concluiu 125 mil casas novas. Tinha 10,4 milhões de habitantes, uma população praticamente estagnada, e construía como se esperasse mais um milhão. Em 2025 chegou esse milhão (e ainda um pouco mais), e o país concluiu 27 mil casas. Costumamos falar em falta de planeamento – neste caso, planeámos com 20 anos de antecedência! A piada está feita. Infelizmente, a conta também.
A crise da habitação tem sido discutida sobretudo pelo lado da procura: juros, imigração, vistos gold, alojamento local, fundos. Tudo isso conta e é preciso apoiar quem não consegue encontrar casa, mas…
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Como construir (e disponibilizar) as casas que faltam
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