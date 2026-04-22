Comunicação na era IA: da visibilidade à credibilidade

Num mundo inundado por conteúdo gerado por IA, a comunicação já não se mede pela visibilidade, mas pela confiança. O verdadeiro diferencial passa a ser o julgamento humano.

A Inteligência Artificial (IA) integra hoje o quotidiano das equipas de comunicação. Os ganhos são incontestáveis. Da produção de conteúdos à análise de dados, da personalização de mensagens ao planeamento estratégico ganhámos velocidade, escala e eficiência. A literatura em Marketing e Comunicação documenta esta transição para modelos híbridos, sob o conceito da co-criação. Ambientes cooperativos entre profissionais humanos e sistemas IA.

Contudo, a generalização desta capacidade de planear, produzir e veicular informação a esta escala tem como efeito colateral uma inundação de informação. Esta saturação de conteúdo dilui a diferenciação e aumenta o ruído. Ora, se, por um lado, nunca foi tão fácil comunicar, torna-se cada vez mais difícil confiar naquilo que lemos, vemos e ouvimos.

Neste contexto, o recurso escasso deixa de ser a informação para ser o julgamento humano, como capacidade de interpretar e validar. Está em curso uma mudança de paradigma: o futuro da comunicação dependerá menos da visibilidade e mais da credibilidade. Num ecossistema informativo inflacionado e mediado por algoritmos, a questão central deixa de ser atenção e passa a centrar-se na confiança. É a lógica da trust economy.

Para as organizações, isto implica uma mudança de foco. A transparência, a consistência e a responsabilidade ganham força enquanto ativos estratégicos. Mais do que comunicar mais, há que comunicar melhor, com contexto, com fontes, com rigor. Significa inverter a lógica dominante: menos aceleração, mais interpretação. Mais clareza e, até, mais silêncio.

Para organizações do ecossistema científico e tecnológico, o desafio é de particular exigência. Por norma, a necessidade de rigor e verificabilidade já colide com a pressão para simplificar e escalar. Neste novo paradigma, as equipas de comunicação ganham responsabilidade acrescida: não apenas o de traduzir conhecimento, mas o de garantir a sua integridade num ambiente onde o plausível se confunde com o verdadeiro.

É um desafio simultaneamente organizacional e societal. À medida que a IA medeia o acesso à informação, tornar-se-á crucial o investimento na literacia mediática, científica e tecnológica. A capacidade de avaliar fontes, reconhecer limitações e questionar outputs deixará de ser uma competência especializada e passará a ser condição de cidadania. A transparência algorítmica, o combate à desinformação e promoção de ecossistemas informacionais robustos ganham estatuto de infraestruturas críticas – mesmo que invisíveis.

No fundo, voltamos ao paradoxo da era IA: quanto mais avançamos na automação, mais dependemos de capacidades fundamentalmente humanas. Numa sociedade saturada de conteúdo, o julgamento humano ganha centralidade. E o futuro da comunicação assentará na confiança. Afinal, dizem que é a base de qualquer relação.