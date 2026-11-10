Conhecer o consumidor na era da IA

A IA permite ouvir mais consumidores, e mais depressa. Mas o valor está na interpretação: sem perguntas claras, validação e espírito crítico, uma resposta fluente é só um ponto de partida.

Para um marketeer, conhecer o consumidor é o ponto de partida para construir uma marca relevante. Antes de decidir o que comunicar ou onde investir, importa compreender necessidades, motivações e hábitos. A inteligência artificial abre novas possibilidades para transformar informação dispersa em conhecimento útil. Mais do que acelerar tarefas, permite fazer melhores perguntas e aproximar as decisões de marketing da experiência das pessoas.

Uma primeira mudança é o ritmo a que podemos trabalhar a informação. A investigação da Columbia Business School aponta que a IA generativa pode tornar algumas práticas de investigação mais rápidas, económicas e fáceis de escalar. Reunir conclusões de estudos e organizar informação ajuda a preparar uma primeira leitura das questões relevantes para a marca. Com um olhar crítico para verificar o rigor e preservar as nuances, essa base pode alimentar a estratégia. O tempo ganho deve servir para pensar melhor, não apenas para produzir mais.

Uma segunda mudança é a amplitude da escuta. Os consumidores deixam sinais nas redes sociais, nas avaliações e nos fóruns. A aprendizagem automática pode classificar grandes volumes de informação; os modelos de linguagem, resumir temas recorrentes; e a análise de sentimento, identificar sinais de um tom positivo, negativo ou neutro. Estas pistas ajudam a questionar o que leva alguém a considerar, escolher ou rejeitar uma marca. A interpretação humana dá-lhes sentido, reconhecendo a ironia e as nuances de cada expressão.

Imagine-se uma marca de refeições prontas que nota um interesse crescente por opções vegetarianas. A IA pode ajudar a identificar referências ao tema e os canais onde surgem. A questão não é apenas como responder na comunicação, mas o que compreender sobre a experiência com o produto. Cruzar essas pistas com estudos evita conclusões precipitadas: os comentários espontâneos não representam todos os consumidores, mas podem revelar perguntas importantes.

A escuta com IA funciona melhor quando é acompanhada de perguntas claras: que decisão queremos apoiar, que sinais são relevantes e que evidências adicionais seriam necessárias? Documentar estas escolhas torna a análise transparente, permite repeti-la com outros dados e ajuda as equipas de marca, de comunicação e de produto a falarem a mesma linguagem sobre o que os consumidores realmente dizem.

A investigação estruturada dá contexto a esses sinais e oferece à IA uma base sólida sobre a qual trabalhar. Por exemplo, o Audience Origin, estudo proprietário da WPP Media, reúne informação sobre motivações, atitudes e comportamentos de media para apoiar a estratégia e o planeamento de canais. O recontacto com os inquiridos e a integração de dados dos clientes permitem aprofundar a leitura dos desafios de cada marca. A IA pode ajudar a explorar e a cruzar esta informação, mas é a investigação que dá o contexto para interpretar os sinais. Não basta saber onde encontrar uma audiência: importa compreender o que a move.

Uma terceira mudança é a relevância. O relatório The Future Shopper 2026, da VML, mostra que 42% consideram que as marcas e os retalhistas fazem um mau trabalho de personalização. Já 50% afirmam que as recomendações personalizadas ajudam a descobrir produtos que não teriam encontrado. Não basta personalizar: é preciso acrescentar valor. A IA pode ajudar a adaptar mensagens, formatos e canais. Testar as previsões permite aprender e ajustar, sem tratar os perfis como certezas.

A IA também permite explorar caminhos antes de investir num produto ou numa campanha. Os dados sintéticos reproduzem artificialmente determinados padrões; as audiências sintéticas geram respostas a partir de padrões aprendidos; e os digital twins são representações computacionais usadas para simular comportamentos. Nos focus group sintéticos, perfis gerados por IA simulam discussões sobre produtos, ideias ou mensagens. O valor está em comparar hipóteses e preparar perguntas mais focadas, não em confundir simulação com a experiência de consumidores reais.

Explorar estas possibilidades exige conhecer os dados e os pressupostos dos modelos, procurar enviesamentos e testar a capacidade de captar comportamentos novos. A simulação ajuda a priorizar caminhos; a validação com pessoas reais, quando a decisão o justifica, completa o trabalho. O objetivo não é substituir a investigação, mas usar melhor a informação disponível e reconhecer quando é necessário aprofundá-la com apoio especializado.

A automatização pode aproximar o conhecimento das decisões do dia a dia. Fazer perguntas aos dados sem esperar por um novo relatório cria espaço para rever hipóteses e ligar estratégia e execução. O valor está na interpretação: distinguir um sinal de uma tendência, questionar pressupostos e perceber os limites de cada fonte. Uma resposta fluente é um ponto de partida, não uma conclusão. Cabe ao marketeer transformá-la numa leitura fundamentada e numa decisão com propósito para a marca.

Na prática, isto traduz-se em hábitos simples. Definir de antemão a pergunta de negócio, registar as fontes e os pressupostos usados, comparar o que a IA sugere com o que já se sabe da marca e partilhar as dúvidas com as equipas antes de agir. Estas rotinas não exigem grandes investimentos, mas criam disciplina: evitam que uma resposta convincente se transforme em decisão sem escrutínio e tornam mais fácil explicar, a quem decide, porque se escolheu um caminho e não outro.

É nesta complementaridade que está a maior oportunidade. A IA organiza informação e levanta hipóteses; o marketeer dá-lhes contexto e traduz o conhecimento em escolhas sobre a proposta de valor, a experiência e a comunicação. Os especialistas de investigação ajudam a aprofundar questões e a validar conclusões. Usar informação com responsabilidade faz parte de construir relações relevantes e duradouras com os consumidores.

A curiosidade sobre os consumidores continua a ser o ponto de partida. O valor da IA está no que fazemos com o conhecimento: melhorar uma mensagem, desenvolver uma proposta ou ajustar a experiência com a marca. O tempo ganho pode dar mais espaço à interpretação e à criatividade. No fim, ouvir melhor deve ajudar-nos a decidir melhor e a criar algo relevante para quem nos escolhe. Ao manter a curiosidade e o espírito crítico, a IA passa de simples ferramenta de produtividade a verdadeira aliada na compreensão dos consumidores.