O reforço do investimento europeu em defesa e segurança trouxe uma nova urgência à aquisição de equipamentos militares, sistemas tecnológicos e infraestruturas estratégicas.

O reforço do investimento europeu em defesa e segurança trouxe uma nova urgência à aquisição de equipamentos militares, sistemas tecnológicos e infraestruturas estratégicas. Mas trouxe também uma questão jurídica relevante: até que ponto a proteção da segurança nacional permite afastar as regras da contratação pública?

A resposta não é linear e, ao contrário do que por vezes se pressupõe, a contratação pública nos setores da defesa e da segurança não está, por natureza, excluída das regras da concorrência. O ordenamento jurídico prevê, isso sim, diferentes regimes, cuja aplicação depende da natureza do contrato e dos interesses que importa proteger.

Em Portugal, o Código dos Contratos Públicos (CCP) constitui o regime geral da contratação pública. É este o regime aplicável, em princípio, às aquisições correntes realizadas por entidades que atuam nos setores da defesa e da segurança, quando não estejam preenchidos os pressupostos de aplicação de um regime especial. A aquisição de mobiliário, material de escritório ou serviços administrativos pelo Ministério da Defesa Nacional, por exemplo, não deixa de estar sujeita ao CCP apenas por ser realizada por uma entidade deste setor.

Já a aquisição de equipamentos militares, equipamentos sensíveis ou obras e serviços especificamente destinados a fins militares pode estar abrangida pelo Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, que estabelece um regime especial de contratação pública nos domínios da defesa e da segurança, transpondo a Diretiva 2009/81/CE.

Este diploma, aplicável nos termos do seu âmbito material e dos limiares legalmente previstos, reconhece as particularidades do setor, designadamente a necessidade de proteger informações classificadas, garantir a segurança do abastecimento e assegurar a capacidade operacional das Forças Armadas.

Mas a especialidade não significa ausência de concorrência. O próprio diploma consagra os princípios da igualdade, não discriminação, concorrência e transparência, admitindo, como procedimentos-regra, a negociação com publicação de anúncio e o concurso limitado por prévia qualificação. A negociação sem publicação de anúncio depende de fundamentos específicos, legalmente previstos.

Existe ainda um terceiro enquadramento: situações em que a contratação pode ficar excluída da aplicação das regras procedimentais normalmente exigíveis.

O artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 104/2011 prevê diversas exclusões, designadamente para determinados contratos celebrados ao abrigo de acordos internacionais, contratos entre governos relativos a equipamento militar ou contratos cuja sujeição ao regime obrigaria o Estado a divulgar informações contrárias aos seus interesses essenciais de segurança.

É neste contexto que assume particular importância o artigo 346.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

Esta disposição permite aos Estados-Membros, por um lado, não divulgar informações cuja revelação considerem contrária aos interesses essenciais da sua segurança e, por outro, adotar medidas necessárias à proteção desses interesses quando estejam relacionadas com a produção ou o comércio de armas, munições e material de guerra.

Contudo, não se trata de uma autorização genérica para contratar sem concorrência. A invocação do artigo 346.º exige uma apreciação concreta da necessidade das medidas adotadas e da sua ligação à proteção de interesses essenciais de segurança. Não basta que o contrato tenha natureza militar ou que a entidade adjudicante invoque razões de segurança nacional.

O verdadeiro desafio está, portanto, em identificar corretamente o regime aplicável a cada contratação e em fundamentar as opções tomadas.

Num contexto em que Portugal e a União Europeia procuram reforçar as suas capacidades de defesa, a contratação pública deve ser suficientemente flexível para responder às exigências estratégicas e operacionais do setor. Mas essa flexibilidade não pode traduzir-se num afastamento indiscriminado dos princípios da concorrência, da transparência e da boa gestão dos recursos públicos.

A segurança nacional pode justificar menos concorrência. Mas defender o interesse nacional não significa dispensar as regras, significa saber quando, porquê e até onde é legítimo afastá-las.