Criatividade no copo, responsabilidade na escolha

O futuro das bebidas espirituosas será escrito por quem compreender que o verdadeiro prazer não está apenas no copo, mas na experiência que ele desperta.

Vivemos um momento de profunda evolução no comportamento de consumo, não apenas em quantidade, mas em significado. Em 2026, a relação com as bebidas espirituosas deixou de ser linear: já não se trata apenas de tradição ou teor alcoólico, mas de uma experiência completa que combina propósito e uma profunda sede de experimentação. O consumidor atual é movido pela curiosidade e pela quebra de expectativas, transformando o ato de beber num tema de conversa e num reflexo da sua identidade. Esta sede pelo inédito é o que justifica apostas disruptivas e sensoriais, que não são meros lançamentos. São respostas diretas a um mercado onde cerca de 70% dos consumidores das novas gerações afirmam preferir marcas que desafiem o palato com sabores inesperados e edições que fujam ao óbvio. A inovação, neste contexto, serve como a porta de entrada para um novo paradigma onde a ousadia da mistura é o fator de diferenciação.

Esta procura pela novidade caminha lado a lado com uma exigência crescente de conveniência, materializada no fenómeno dos RTDs (Ready-to-Drink). O que antes era visto como uma opção de recurso, hoje é uma escolha deliberada pela qualidade consistente e pela versatilidade. De acordo com os relatórios mais recentes da IWSR, o segmento RTD continua a superar o crescimento de quase todas as outras categorias de bebidas alcoólicas, prevendo-se que consolide a sua posição como um dos formatos favoritos para momentos de convívio informais. Ao oferecer a complexidade de um cocktail de assinatura num formato pronto a levar, as marcas respondem a um quotidiano dinâmico de forma simples sem perder qualidade. É a democratização da mixologia, onde a praticidade não compromete a experiência sensorial que o consumidor tanto valoriza.

Contudo, a inovação por si só já não é suficiente se não for acompanhada por uma consciência clara sobre o bem-estar e a transparência. É neste ponto que a moderação assume o seu papel enquanto pilar estrutural do setor. O movimento de alternativas com baixo teor alcoólico ou sem álcool — o segmento “Low & No Alchool” — é uma tendência emergente avaliada globalmente em mais de 13 mil milhões de dólares. Este crescimento reflete um público que deseja moderar o seu consumo sem abdicar do ritual social e da qualidade da bebida.

O setor encontra-se, assim, perante um desafio estimulante: responder a um público que valoriza simultaneamente moderação e intensidade, tradição e irreverência, conveniência e qualidade. As marcas que souberem interpretar este equilíbrio terão a oportunidade de liderar a próxima geração de consumo.

Em 2026, o futuro das bebidas espirituosas será escrito por quem compreender que o verdadeiro prazer não está apenas no copo, mas na experiência que ele desperta… E que essa experiência deverá responder a novas expectativas de consumo, mais criativas, personalizadas e significativas.