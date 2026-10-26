Crise da habitação pede mais do que um minuto, senhor ministro

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, tem o hábito de perguntar nas redes sociais aos portugueses se "têm um minuto", numa espécie de rábula promocional das políticas do Governo. A pergunta é simpática, o vídeo é curto e a música ajuda.

Quem procura casa em Lisboa, no Porto ou em Faro, tem a resposta na ponta da língua: 'ter até tenho, não tenho é paciência para ficar sem chão debaixo dos pés'. Convém…