Custa muito não prevenir

Num ambiente empresarial cada vez mais exigente, a proteção contra riscos de corrupção não constitui um luxo, nem se esgota numa exigência regulatória. A auditoria e consultoria têm um papel central.

Comecemos pelo óbvio: a corrupção deixou de ser um risco periférico e passou a constituir um fator com implicações sistémicas e estratégicas para as organizações e, num contexto de maior escrutínio e pressão reputacional, a ausência de mecanismos robustos de proteção e prevenção pode traduzir-se em perdas financeiras relevantes, sanções e destruição de valor para os acionistas.

Os casos recentes no setor financeiro português, bem como investigações relacionadas com contratos públicos, demonstram que nenhuma organização está imune. Mais do que episódios isolados, estes casos evidenciam fragilidades na governação, nos sistemas de controlo interno e na cultura organizacional.

É certo que o reforço do quadro legislativo nacional e internacional consolidou a responsabilidade das organizações na prevenção da corrupção e do branqueamento de capitais, contudo, o paradigma alterou-se. Não basta reagir à infração. As autoridades exigem prova de que as organizações adotaram medidas adequadas e proporcionais para prevenir o risco. A inexistência ou ineficácia de programas de compliance pode ser entendida como uma falha grave de diligência, com impacto direto na responsabilidade societária. Hoje, a proteção é também uma exigência reputacional.

Em muitos casos, a corrupção não resulta da ausência formal de regras, mas da insuficiente eficácia da sua aplicação. Códigos de conduta existem, manuais de procedimentos são aprovados e políticas de compliance são adotadas. No entanto, sem uma cultura de integridade enraizada nas instituições, estes instrumentos tendem a ter impacto limitado.

A prevenção eficaz exige uma abordagem integrada, que ultrapasse a conformidade formal. Exige liderança ética, compromisso da gestão de topo e mecanismos de controlo interno efetivos.

É verdade que a implementação destes mecanismos implica custos relevantes. Ignorar essa realidade seria analiticamente redutor. Por isso, a análise custo-benefício deve ser feita numa perspetiva alargada. O custo direto de um programa de compliance é mensurável. Já o custo de um caso de corrupção pode assumir uma dimensão financeira e reputacional muito superior. Multas, perda de contratos, ações judiciais, danos reputacionais e desvalorização de mercado superam, em muitos casos, o investimento preventivo.

Estes mecanismos devem, ainda assim, respeitar o princípio da proporcionalidade. Uma pequena organização não necessita da mesma arquitetura de controlo que um grupo multinacional cotado. O grau de sofisticação deve acompanhar o nível de risco. Nem mais, nem menos.

Neste contexto, a auditoria e a consultoria assumem um papel central, que deve ir além da verificação formal. Mais do que identificar insuficiências, importa apoiar as organizações na estruturação de sistemas robustos, proporcionais e ajustados à sua realidade operacional.

Num ambiente empresarial cada vez mais exigente, a proteção contra riscos de corrupção não constitui um luxo, nem se esgota numa exigência regulatória. Representa um investimento estratégico em sustentabilidade, confiança e continuidade.

As organizações que encaram a prevenção como um custo tenderão a adotar soluções minimalistas e reativas. Já aquelas que a reconhecem como um pilar de governação e criação de valor estarão em melhor posição para desenvolver sistemas proporcionais, eficazes e integrados na cultura institucional.

O desafio está no equilíbrio entre proteger sem excessos, controlar sem comprometer a agilidade e investir com critério. Esse equilíbrio exige liderança informada, apoio técnico qualificado e uma visão de longo prazo. Num contexto em que a confiança é um ativo escasso, a integridade afirma-se como uma vantagem competitiva. E a proteção contra a corrupção constitui um dos seus alicerces essenciais.