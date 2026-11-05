Da automação à capacidade contributiva eletrónica: o nascimento do contribuinte digital

Perante a ascensão da IA, dos algoritmos e dos robots inteligentes, o Direito Fiscal é de novo chamado a desempenhar uma função exigente.

A Inteligência Artificial (IA) já deixou de ser uma promessa tecnológica para se tornar um dos principais motores da transformação económica global. À medida que sistemas inteligentes e robots autónomos substituem tarefas tradicionalmente executadas por trabalhadores humanos, emerge uma questão cada vez mais relevante para juristas, fiscalistas e decisores públicos: poderá o sistema fiscal sobreviver inalterado à revolução em curso?

A resposta parece ser negativa. Os atuais modelos tributários foram concebidos para uma economia assente no trabalho humano, no rendimento das pessoas singulares e na atividade empresarial tradicional. Porém, quando uma parte crescente da produção é realizada por algoritmos, sistemas automatizados e robots inteligentes, a base fiscal clássica tende a diminuir, pressionando a sustentabilidade das receitas públicas e dos sistemas de proteção social.

O debate em torno da denominada “robot tax” não é novo. Nos últimos anos, vários académicos e decisores políticos defenderam mecanismos destinados a tributar os ganhos decorrentes da automação. Embora o Parlamento Europeu tenha rejeitado essa solução, a discussão permanece atual perante a aceleração da IA generativa e da automação avançada.

A verdadeira inovação poderá, contudo, não residir apenas na criação de um novo imposto, mas na redefinição do próprio conceito de capacidade tributária. Se os robots inteligentes contribuem para a criação de riqueza, deverão ser considerados sujeitos passivos de imposto? Poderá existir uma forma de “capacidade contributiva eletrónica”? Estas questões, que há poucos anos pareciam pertencer ao domínio da ficção científica, entraram progressivamente na agenda jurídica e fiscal.

Um dos aspetos mais interessantes deste debate consiste na eventual atribuição de personalidade jurídica e fiscal a entidades não humanas. Embora a personalidade jurídica não implique automaticamente personalidade tributária, a reflexão obriga-nos a revisitar conceitos fundamentais do Direito Fiscal, designadamente a relação entre capacidade económica, criação de valor e obrigação de contribuir para o financiamento do Estado.

Neste contexto, assume ainda particular relevância a recente encíclica Magnifica Humanitas, do Papa Leão XIV, que introduz uma perspetiva ética e social num debate que tem sido predominantemente tecnológico e económico. O documento recorda que as opções regulatórias relativas à IA não são neutras e que influenciam, diretamente, a distribuição da riqueza, a proteção do trabalho e a sustentabilidade das sociedades modernas. Os ganhos extraordinários proporcionados pela automação não podem beneficiar exclusivamente um número reduzido de operadores económicos e, se a tecnologia aumenta a produtividade coletiva, também deverá contribuir para financiar os bens públicos e os mecanismos de proteção social que garantem a coesão das comunidades.

Ora, as soluções possíveis são muitas e diversas: a tributação das empresas excessivamente automatizadas, as contribuições sociais associadas à utilização de robots, os impostos sobre a propriedade de sistemas inteligentes e até mecanismos destinados a financiar novos modelos de rendimento mínimo para trabalhadores afetados pela automação. Mas nenhuma destas respostas é perfeita e todas exigem um delicado equilíbrio entre inovação, competitividade e justiça social.

O certo é que a questão já não é a de saber se a Fiscalidade terá de se adaptar à IA, mas, sim, quando e em que medida o fará. Tal como a revolução industrial obrigou à criação de novos enquadramentos jurídicos, esta revolução impõe, de novo, uma profunda reflexão sobre quem cria valor, quem dele beneficia e quem deve contribuir para a sustentabilidade do Estado.

No século XXI, a Fiscalidade não pode limitar-se à arrecadação de receita. Perante a ascensão da IA, dos algoritmos e dos robots inteligentes, o Direito Fiscal é de novo chamado a desempenhar uma função exigente e que é a de assegurar que a inovação tecnológica permanece compatível com a justiça, a dignidade humana e o interesse coletivo.