Da diversidade à inclusão: os facilitadores que transformam políticas em resultados

A diversidade já é reconhecida como um fator de criação de valor mensurável. No entanto, há uma dimensão que não pode ser ignorada: as condições organizacionais que permitem que a inclusão aconteça.

A diversidade já é reconhecida como um fator de criação de valor mensurável. No entanto, há uma dimensão que não pode ser ignorada: as condições organizacionais que permitem que a inclusão aconteça na prática.

São os facilitadores organizacionais que transformam intenções em comportamentos e políticas em sistemas e iniciativas em mudança sustentável, dando assim vida a um sistema de controlo de gestão que promove a criação de valor através da diversidade. Sem estes facilitadores, o conceito de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) corre o risco de permanecer um conjunto de eventos ou campanhas isoladas sem impacto significativo na criação de valor da organização.

Nunca é demais relembrar que diversidade significa trazer diferentes pessoas, experiências e perspetivas para dentro das organizações. Inclusão significa garantir que essas pessoas conseguem participar plenamente, influenciar decisões e progredir. Por outras palavras, diversidade é quem está representado; inclusão é quem tem voz, oportunidade e poder de participação. Como é defendido na literatura, os benefícios da diversidade só se materializam quando as organizações criam culturas capazes de valorizar a diferença, reduzir o pensamento homogéneo e aumentar a capacidade de adaptação.

O primeiro facilitador é a liderança. A literatura recente é consistente neste ponto: o compromisso da gestão de topo é importante, mas não é, por si só, suficiente para produzir uma inclusão substantiva. Além de comunicarem apoio às iniciativas de DEI, os líderes precisam de traduzir esse compromisso em comportamentos inclusivos, promover segurança psicológica e incorporar a inclusão nas estruturas assim como, nas práticas de gestão (Korkmaz et al., 2022; Ashikali, 2023; Roberson et al., 2024). Liderança inclusiva traduz-se na criação de ambientes onde as pessoas têm a confiança necessária para expressar opiniões, questionar decisões, apresentar novas ideias e agir com autenticidade, sem receio de serem penalizadas.

O segundo facilitador são os recursos humanos. A inclusão não pode depender apenas da boa vontade das pessoas – tem de estar integrada no ciclo de vida do colaborador. Assim, a inclusão começa desde logo no recrutamento, com descrições de funções inclusivas e processos estruturados que reduzam enviesamentos, continua no onboarding, na formação, na avaliação de desempenho, nas promoções, mobilidade interna, equidade salarial e na mentoria.

O terceiro facilitador é a cultura organizacional. Uma organização pode ter políticas formalmente justas e, ainda assim, manter normas informais que excluem. As respostas às questões seguintes revelam se a inclusão está tanto nos processos formais como nas práticas invisíveis do quotidiano: Quem é ouvido nas reuniões? Quem é considerado com potencial de liderança? Quem se sente seguro para reportar microagressões? É neste contexto que os Employee Resource Groups (ERG, ou Grupo de Recursos de Funcionários) surgem com um papel relevante. Quando bem estruturados, não são apenas espaços de afinidade ou celebração, podem funcionar como canais de escuta, diagnóstico e inovação social dentro da empresa. Permitem dar visibilidade a experiências que, de outro modo, ficariam fora dos sistemas formais de decisão. No entanto, para terem impacto, precisam de estar ligados à estratégia organizacional e ter sponsorship executivo.

O quarto facilitador é a accountability (responsabilização). Medir DEI é importante, mas medir sem responsabilizar pouco transforma. O relatório Diversity, Equity and Inclusion Lighthouses 2025, do Fórum Económico Mundial, reforça precisamente esta ideia: as iniciativas com impacto sustentável tendem a ter objetivos claros, monitorização contínua, liderança envolvida e capacidade de escala. Isto significa que as organizações devem ir além dos indicadores de atividade como número de eventos, participantes ou formações e avançar para indicadores de outcome e impacto: “O que mudou depois da iniciativa?”, “Houve melhoria na retenção?”, “Melhorou o sentimento de pertença?”. Só quando estas perguntas entram nos dashboards de gestão é que DEI deixa de ser apenas uma agenda reputacional e passa a integrar a lógica de decisão organizacional.

No setor financeiro, esta discussão torna-se ainda mais relevante. Reguladores como o Bank of England têm sublinhado que culturas inclusivas permitem que os colaboradores levantem preocupações, desafiem decisões e reduzam riscos de pensamento de grupo. Num setor onde a confiança, gestão de risco e qualidade da decisão são fundamentais, inclusão não é apenas uma questão de responsabilidade social: é também uma condição para melhor governação.

Portanto, a verdadeira questão já não é apenas se as empresas têm políticas de diversidade nem se medem alguns indicadores de inclusão. A questão é se têm os facilitadores certos para transformar diversidade em participação, participação em desempenho e desempenho na criação de valor sustentável. E talvez seja esse o próximo grande passo das empresas: deixar de perguntar apenas “que iniciativas de DEI temos?” e começar a perguntar “que sistemas temos para garantir que a inclusão se torna real?”.