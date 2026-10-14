Da omissão à pressão judicial: quem regula as redes sociais?

Entre uma lei que pode envelhecer depressa e uma resposta judicial que pode chegar tarde, estará um dos grandes desafios regulatórios no futuro.

Durante quase 20 anos, as redes sociais cresceram mais depressa do que a capacidade do legislador para as compreender e regular. Não viveram num vazio jurídico, mas beneficiaram de uma regulação fragmentária, pouco adaptada a plataformas cujo modelo de negócio assenta em captar atenção, recolher dados e personalizar conteúdos. Entretanto, tornaram-se parte da vida quotidiana de milhões de jovens.

O recente acordo entre a Meta e os procuradores-gerais nos EUA mostra o que acontece quando essa insuficiência regulatória é preenchida nos tribunais. As autoridades acusavam a Meta de utilizar o Facebook e o Instagram para atrair e reter jovens, de induzir o público em erro quanto aos riscos das plataformas e de violar regras de proteção da privacidade infantil. A Meta negou as acusações, mas, já com o julgamento em curso, chegou a acordo.

O resultado impressiona pelos cerca de 17,1 mil milhões de dólares envolvidos e pelo grau de intervenção no próprio produto. Para os adolescentes, o acordo prevê um limite diário de duas horas, bloqueio durante parte da noite, pausas contra uma utilização excessiva, restrições a notificações no horário escolar e mecanismos de verificação de idade. A Meta terá ainda de permitir a escolha de um feed não personalizado.

É difícil continuar a descrever estas plataformas como simples intermediários quando um tribunal homologa regras sobre quanto tempo um adolescente pode utilizá-las, em que período do dia e até sobre a forma como os conteúdos lhe são apresentados.

Mas o acordo revela também os limites desta forma de regular. A recomendação algorítmica não desaparece e o feed não personalizado é uma opção, não o padrão. Algumas restrições mais exigentes só entrarão em vigor se concorrentes como TikTok, YouTube e Snapchat ficarem sujeitos a obrigações equivalentes e, salvo exceções, as obrigações terminam ao fim de 10 anos.

É aquilo a que poderíamos chamar autorregulação sob pressão judicial: a empresa muda o produto, mas fá-lo nos termos de um acordo para terminar um litígio, sem admitir responsabilidade. As regras resultam, assim, não de escolha legislativa sobre o que deve ser exigido ao setor, mas da capacidade das autoridades para transformar acusações concretas em compromissos sobre o funcionamento de uma plataforma.

A UE escolheu outro caminho. O Regulamento dos Serviços Digitais (DSA) procurou definir obrigações aplicáveis às plataformas, impondo proteção acrescida dos menores e, às maiores, deveres de avaliação e mitigação de riscos sistémicos. A recente proposta de KIDS Act vai mais longe: proíbe contas em redes sociais abaixo dos 13 anos, prevê controlo parental aos 13 e 14 e contas autónomas apenas a partir dos 15, além de impor uma lógica de segurança by design.

A diferença é relevante. Nos EUA, o acordo define regras para uma empresa e por um período determinado. Na UE, procuram-se regras gerais para o mercado. Nenhum modelo está isento de problemas: a verificação de idade suscita questões de privacidade, a relação entre redes sociais e saúde mental é complexa e uma lei demasiado rígida pode envelhecer mais depressa do que a tecnologia.

Talvez a questão já não seja saber se as redes sociais devem ser reguladas: já o são, pela lei, pelos tribunais ou pelas regras que as próprias empresas criam quando a pressão se torna suficiente. A verdadeira questão é quem define os limites, qual a legitimidade e quando.

Entre uma lei que pode envelhecer depressa e uma resposta judicial que pode chegar tarde, estará um dos grandes desafios regulatórios no futuro.