Da simplificação à governação da capacidade

Helena Chaves Anjos entra na prática da aplicação das novas regras de simplificação de reporte das seguradoras esperadas para janeiro de 2027.

Concluída a revisão da Solvência II, a simplificação regulatória passa para a fase de implementação. O desafio é agora de assegurar uma regulação e uma supervisão mais proporcionais, eficientes e convergentes.

A publicação mais recente da EIOPA, Bolder, Simpler, Faster, for better regulation and supervision, de 28 de setembro de 20261, dá expressão a esta orientação de simplificação e melhoria da supervisão. A autoridade europeia apresenta a simplificação como uma orientação permanente da regulação e supervisão, associada à redução da complexidade desnecessária, à proporcionalidade, à utilização mais eficiente dos dados e à melhoria da coordenação entre supervisores. O objetivo mantém-se: preservar a estabilidade financeira, a proteção dos consumidores e a

capacidade de supervisão do mercado.

A revisão da Solvência II será aplicável a partir de 30 de janeiro de 2027, após a conclusão, em julho, dos instrumentos técnicos necessários à sua implementação. A simplificação passa, assim, a integrar a própria conceção da regulação e da supervisão.

1. Da redução dos custos ao aumento da capacidade

A redução dos custos regulatórios é uma dimensão importante. A autoridade europeia reporta uma redução de 26% dos templates trimestrais e de 30% dos anuais para empresas individuais no âmbito da Solvência II revisto. Para as pequenas e não complexas empresas, as reduções são ainda superiores: 36% nos templates trimestrais e 44% nos anuais. A autoridade europeia refere também a revisão de 25 conjuntos de guidelines, com redução da sua extensão em cerca de um terço. Estes números traduzem uma alteração concreta do quadro regulatório do setor segurador europeu. O seu significado ultrapassa, contudo, a redução de encargos administrativos.

A proporcionalidade constitui um dos elementos estruturantes da revisão da Solvência II. A criação da categoria das Small and Non-Complex Undertakings (SNCUs) procura adequar determinados requisitos à natureza, dimensão, complexidade e perfil de risco das entidades. A EIOPA publicou, em abril, as especificações técnicas necessárias para uma aplicação convergente deste novo enquadramento pelos Estados-Membros. Esta matéria foi objeto de reflexão em artigo anterior, publicado em julho sobre as Small and Non-Complex Undertakings (SNCUs)2, a propósito da operacionalização da proporcionalidade na revisão da Solvência II. A análise então desenvolvida evidenciava a relação entre risco, complexidade dos requisitos e capacidade necessária à sua implementação e supervisão.

A revisão da Solvência II trouxe essa preocupação para o centro do quadro prudencial. A publicação agora divulgada permite avançar para a questão seguinte: o que significa simplificar quando a capacidade do sistema também é um recurso a governar? A resposta interessa quer às empresas de seguros quer aos supervisores. Uma exigência regulatória consome capacidade de interpretação, implementação, reporte e controlo. Do lado da supervisão, exige capacidade para analisar informação, distinguir sinais relevantes, acompanhar riscos e exercer julgamento.

A eficiência da regulação e supervisão passa, como tal, pela otimização entre custos, informação e capacidade.

2. Da supervisão à capacidade de resposta

A revisão da Solvência II constituiu um primeiro momento desta evolução. O artigo de opinião publicado em julho, na sequência do seminário dedicado à sua operacionalização, acompanhou as opções em matéria de proporcionalidade, simplificação e supervisão. A publicação de setembro acrescenta a dimensão da implementação prática, onde se testa a capacidade efetiva do sistema. Uma regra pode ser clara e proporcional e exigir recursos significativos; um reporte pode gerar informação relevante e custos elevados; uma orientação pode reforçar a convergência e, simultaneamente, acrescentar complexidade.

A supervisão tem, como tal, uma função decisiva na transformação da regra em capacidade de resposta. A autoridade europeia identifica como orientação futura uma maior utilização dos dados disponíveis, evitando criar novas obrigações sempre que a informação existente possa responder às necessidades de supervisão. Refere igualmente o desenvolvimento de um integrated data reporting, com maior utilização de dados estruturados e

ferramentas digitais.

Esta evolução altera a relação entre reporte e supervisão. O foco desloca-se progressivamente da produção de mais informação para a capacidade de utilizar melhor a informação disponível. A qualidade da supervisão dependerá da transformação dos dados em conhecimento chave para a tomada de decisão, com a tecnologia a reforçar ferramentas e processos, nomeadamente através de soluções supervisão tecnológica.

A mesma lógica estende-se ao acompanhamento da estabilidade financeira e da liquidez. Ao avaliar a redução do reporte de liquidez ou a sua substituição por análises baseadas em dados disponíveis no quadro da Solvência II. No stress testing, o próximo exercício europeu bottom-up foi adiado de 2027 para 2028, acompanhando o período inicial de implementação da Solvência II e da IRRD, enquanto são reforçadas as capacidades de top-down stress testing.

O ponto central permanece institucional: Quem interpreta, quem decide e quem responde? A tecnologia pode ampliar a capacidade analítica, mas a supervisão continua a depender da experiência, conhecimento especializado e julgamento perante situações novas. Capacidade de supervisão é a combinação eficiente entre informação, instrumentos, conhecimento e decisão.

3. O risco da complexidade acumulada

É neste ponto que emerge um risco menos evidente da construção regulatória: a complexidade acumulada.

Cada requisito pode responder a uma necessidade específica e cada alteração melhorar uma dimensão do sistema. O risco surge quando diferentes iniciativas se sobrepõem no tempo e recaem sobre as mesmas entidades, recursos e estruturas de supervisão. A autoridade europeia chama a atenção para a importância da sequenciação dos processos legislativos e de avaliações de impacto que ponderem os benefícios das novas regras face aos custos e à capacidade necessária para as implementar. O foco desloca-se, assim, do custo de cada regra isolada para a capacidade que o sistema consegue mobilizar para cumprir, supervisionar e adaptar sucessivas exigências.

Essa capacidade é finita: nas empresas, independentemente da sua dimensão, e nas autoridades nacionais e europeias, confrontadas com um ambiente de risco em transformação. A proporcionalidade ganha, por isso, uma dimensão adicional. Ao adequar os requisitos às entidades supervisionadas e contribuir para alocar capacidade de supervisão em função do risco, da complexidade e do potencial impacto.

A supervisão precisa de concentrar recursos onde a sua utilização produz maior valor. Esta lógica acompanha a evolução da Solvência II e ganha expressão na atual agenda de simplificação. A capacidade passa, assim, a ser uma variável de governação.

4. Da convergência à capacidade de resposta

A autoridade associa a simplificação à redução da fragmentação e ao reforço da convergência das práticas de supervisão. Para um mercado integrado, a coordenação entre supervisores, a partilha de ferramentas e conhecimento especializado contribuem para respostas mais consistentes e para uma utilização mais eficiente dos recursos. A capacidade de resposta depende, também, da capacidade de coordenar.

Com a aplicação do novo quadro da Solvência II a partir de janeiro de 2027, esta dimensão ganha importância. A supervisão prudencial exige capacidade para identificar e medir riscos, mas também para implementar regras, interpretar informação e decidir perante situações novas. É aqui que a simplificação se aproxima da governação da capacidade. Avaliar a capacidade de implementação antes de acrescentar requisitos, considerar a carga regulatória acumulada, utilizar melhor a informação disponível e reforçar a coordenação permite preservar recursos para análise, julgamento e resposta.

A experiência e a revisão da Solvência II mostram como a proporcionalidade pode adequar requisitos e reduzir complexidade. A agenda Europeia introduz uma dimensão de governação: a capacidade de regulação e de supervisão deve também ser objeto de gestão e antecipação. Da simplificação à governação da capacidade, a próxima fronteira da supervisão está em assegurar que o sistema dispõe dos meios necessários para compreender,

1 EIOPA, Bolder, Simpler, Faster: EIOPA’s views for better regulation and supervision 2.0, 28 de setembro de 2026.

2 “Mais do que simplificar: A proporcionalidade da Solvência II”, Helena Chaves Anjos, Eco seguros, 20 de julho de 2026.